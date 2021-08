Astudillo Castro: pidieron el apartamiento de la jueza de la causa por “defender” a los policías

A casi un año del hallazgo del cadáver de Facundo Astudillo Castro en un cangrejal de General Cerri, localidad cercana a Bahía Blanca, la madre del joven, Alicia Castro, reafirmó el reclamo de justicia ante una “desaparición forzada” de su hijo, y pidió el apartamiento de la jueza de la causa por obstaculizar la investigación y por “defender” a los policías bajo sospecha.

”Lo mío no es una venganza contra nadie ni contra nada, es simplemente un pedido de explicación de por qué tanto odio y de por qué tanta maldad”, afirmó Castro en referencia a los policías Alberto González, Gabriel Sosa, Siomara Flores y Jana Curruhinca mencionados en el expediente como sospechosos, pero que nunca fueron imputados ni indagados, según informó la agencia de noticias Télam.

La madre de Astudillo Castro participó esta tarde de una conferencia de prensa junto a sus abogados y representantes de Amnistía Internacional Argentina y de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), al cumplirse un año del hallazgo del cadáver de su hijo.

Uno de los reclamos de Castro apuntó a la Cámara Federal de Casación Penal para que resuelva “cuanto antes” el apartamiento de la jueza federal María Gabriela Marrón, a quien culpó por la demora y el rechazo de las medidas de prueba solicitadas por los fiscales y la querella y por estar “claramente en la vereda de enfrente”.

La mujer sostuvo que la magistrada “claramente es una abogada de cuatro atorrantes que se llevaron la vida de un inocente” y que su presencia implicó que todavía no haya ni “imputados ni detenidos”.

”La ayuda que tuvieron estos policías no la tuve yo, no la tuvo mi hijo y no la tuvo nadie. Su mejor abogado (la de los policías) es la doctora Marrón”, afirmó, según Télam, Castro.

La madre del joven dijo que lo “único” que pide es “un poco de justicia” y que quiere ver a esos “cuatro sinvergüenzas asesinos [por los uniformados] tras las rejas”.

”A mi vida la hicieron pedazos, han arruinado la vida a una familia y nos han perseguido de tal forma que ahora les tengo que decir gracias porque nos hicieron más fuertes y nos enseñaron a luchar”, afirmó la mujer.

El abogado Luciano Peretto, letrado que representa a la madre de Astudillo Castro, sostuvo que “la hipótesis del accidente de Facundo, que en el momento en que desapareció tenía 22 años, tuvo una red de encubrimiento”, pero la aparición del cuerpo corroboró que en realidad fue una “víctima de violencia institucional, de un hecho de desaparición forzada seguida de muerte”, ya que “descartaron su cuerpo de la manera más cobarde y más atroz”.

”En la causa se encuentra acreditado que el último contacto de Facundo fue con la policía, hubo contactos múltiples y cada vez más violentos”, resaltó Peretto”.

Astudillo Castro, de 22 años, fue visto con vida por última vez el 30 de abril del año pasado

Por su parte, Margarita Jarque, querellante por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), también se refirió a que aguardan el fallo de la Sala I de la Cámara de Casación sobre la recusación de la jueza y avaló que el caso fue una “desaparición forzada”.

”Está causa está plagada de intervenciones sin profundidad y no ajustadas, pero es una causa por desaparición forzada”, afirmó Jarque.

Astullo Castro Facundo fue visto por última vez el 30 de abril del año pasado cuando salió de su casa de la ciudad bonaerense de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca para ver a su exnovia.

Tras ser interceptado por la policía por violar el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), nada más se supo de él hasta el 15 de agosto, cuando sus restos fueron hallados en un cangrejal de la localidad de General Daniel Cerri.

La autopsia realizada por expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) determinó que el joven murió como consecuencia de una “asfixia por sumersión”. Los fiscales a cargo del expediente, Horacio Azzolin, Héctor Andrés Heim e Iara Silvestre, solicitaron infinidad de medidas de prueba ante la sospecha de que los cuatro policías mencionados en la causa están vinculados a una desaparición forzada, aunque sistemáticamente fueron rechazadas por la jueza federal Marrón.

