Crimen: Pachicha, el sospechoso al que buscaron en la costa, las islas del Tigre y cayó al visitar a su pareja

Estuvo prófugo un año y cuatro meses. Estaba primero en la lista de prófugos de la flamante Secretaría de Búsqueda y Capturas, dependiente de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (Ufecri). Los investigadores lo buscaron en Santa Teresita, en la costa atlántica; en las islas del Delta, en jurisdicción de Tigre, y en el conurbano bonaerense. Finalmente, Daniel Ocampo, más conocido como Pachicha, fue detenido en Tortuguitas, Malvinas Argentinas, cuando salía de visitar a su novia. En las últimas horas, fue procesado con prisión preventiva por el delito de “robo agravado por el homicidio resultante”.

Así lo resolvió el juez en lo criminal y correccional porteño Pablo Ormaechea. Sobre Pachicha Ocampo, de 43 años, pesaba una orden de captura nacional e internacional por el homicidio de Juan Domingo Grillo, un vecino de Saavedra. La víctima fue apuñalada en su casa durante un robo en marzo de 2020.

La detención del sospechoso de matar a un vecino de Saavedra

“No existen dudas que el objeto utilizado [arma blanca] para lastimar a Grillo fue idóneo, no solo a la vista del resultado final verificado, sino por la magnitud de las lesiones constatadas en el cuerpo de la víctima a través del informe de autopsia practicado, y porque el tórax, por las características de los órganos que contiene, se trata de una cavidad del cuerpo humano que es de singular importancia para la vida, de modo tal que una o más lesiones de semejante gravedad ocasionadas dolosamente en ese sector, mediante el uso de un objeto filoso que aumentó la potencialidad ofensiva del agente de una manera considerable y superior a la resistencia natural que pudo haber ejercido el agredido en su defensa, excluye cualquier posibilidad de afirmar con fundamentos válidos que su muerte haya sido producto de un acto culposo, negligente o imprudente, y en definitiva no querido”, sostuvo el magistrado en su resolución, a la que tuvo acceso LA NACION.

El juez Ormaechea trabó un embargo sobre los bienes de Ocampo hasta cubrir la suma de $4.000.000.

Ocampo fue detenido el viernes de la semana pasada por detectives de la División Captura y Búsqueda de Prófugos de la Policía de la Ciudad.

“Lo buscamos [a Ocampo] todo el tiempo sin parar. Hicimos múltiples procedimientos en la costa y por todos lados Teníamos el dato desde hace tiempo de que en Tortuguitas vivía su pareja y nos jugamos un pleno. El sospechoso la visitaba cada tanto y entraba en la casa escondido, para evitar ser visto. Hace unos días que los detectives de la Policía de la Ciudad vigilaban el lugar. Anoche cuando salió de la vivienda fue interceptado y detenido”, explicó una fuente judicial.

El homicidio por el que Pachicha tenía orden de captura ocurrió el 4 de marzo del año pasado en una casa de Conde al 4300, en Saavedra. La víctima, de 45 años y empleado de Telecom, su esposa y sus dos pequeñas hijas se habían instalado en el inmueble cuatro días antes. La obra de refacción de la propiedad no había terminado. Grillo murió apuñalado por el delincuente que había ingresado a robar. Una cómplice estaba en la puerta haciendo las veces de campana.

“Alejandra B., pareja de la víctima fatal, informó a la instrucción por medio de su testimonio, que el día 4 de marzo de 2020 cerca de las 3 se encontraba durmiendo en el interior de su domicilio junto al damnificado y que escuchó un golpe fuerte, de modo que cuando se levantó, notó que Grillo no se encontraba recostado. Se percató también que el mismo estaba ´luchando cuerpo a cuerpo´ junto a otro hombre desconocido en la puerta de una de las habitaciones. Dijo que escuchó a Grillo gritándole a su agresor la frase ´andáte hijo de put...´ u otra similar, y que vio el momento en el que el damnificado le propinó un golpe de puño a su atacante, el que lo hizo caer al suelo, de modo que la testigo aprovechó la oportunidad para dirigirse hacia dónde estaban las hijas de la pareja con el objeto de protegerlas, de manera tal que cuando salió de la habitación en la que estaban las niñas y regresó, vio a Grillo solo en el hall del primer piso. Grillo tenía en ese momento una herida de la que manaba sangre y que estaba adolorido, por lo que logró pedir la ayuda que motivó la intervención médica y policial”, recordó el juez en el auto de procesamiento del sospechoso. La víctima iba a morir poco después.

Los sospechosos [Ocampo y su cómplcie que hizo las veces de campana] fueron identificados a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad del gobierno porteño instaladas en la zona del Barrio Mitre, en Saavedra, cerca de la escena del crimen.

“A partir del análisis de las cámaras de seguridad instaladas entre la casa de Grillo y el Barrio Mitre, los investigadores pudieron reconstruir el recorrido de los sospechosos antes y después del crimen”, habían explicado en su momento fuentes judiciales consultadas por LA NACION. Las tareas investigativas estuvieron a cargo del fiscal José María Campagnoli, su equipo de trabajo y personal de la Policía de la Ciudad.

“Un análisis de las filmaciones de las cámaras de seguridad y monitoreo instaladas en la zona acredita que la muchacha que hizo de campana salió del Barrio Mitre apenas unos minutos antes de que lo hiciera el autor material del hecho, quien se trasladó en bicicleta. Luego del asesinato de Grillo, la joven regresó a pie hacia el Barrio Mitre por Ruiz Huidobro y se quitó la prenda superior que vestía”, afirmó Campagnoli en un dictamen presentado ante Ormaechea.

El fiscal Campagnoli y su equipo de trabajo lograron identificar a los sospechosos Archivo

En abril de 2020, el juez Ormaechea ordenó la declaración indagatoria y captura de Pachicha. Dos meses después, el magistrado ordenó la captura internacional.

Al fundamentar la decisión de dictar la prisión preventiva, el magistrado sostuvo: “Cabe sumar la circunstancia, no menor por cierto, de que el imputado conocería con precisión a la familia de la víctima y que cuenta con información detallada, sumamente precisa, acerca de sus domicilios, movimientos personales y familiares, manejos de redes sociales, rutinas y hábitos; cuestiones todas que me permiten avizorar, con cercanía rayana a la certeza, que, en caso de no ser cautelada la libertad de Ocampo, se podría verificar el riesgo legítimo de que tanto la familia del damnificado y los testigos de la causa, que declararon en el legajo brindando pautas que permitieron arribar a la imputación existente contra Ocampo, pudiesen ser hostigadas, intimidadas e incluso amenazadas por el incuso en búsqueda de algún beneficio de orden procesal”.

La Ufecri está a cargo del fiscal Campagnoli. Bajo su órbita está la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE), dedicada a identificar a los sospechosos que figuraban en las causas como NN. A fines del año pasado, por decisión del procurador general interino, Eduardo Casal, se dispuso que también colabore en la búsqueda de fugitivos.