Atacaron a balazos el principal hospital de Rosario para amenazar a un heredero del clan Cantero

ROSARIO.-El jueves a la tarde Rosario vivió un episodio de alta tensión: dos atacantes en moto atacaron a balazos la fachada del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), algo que provocó durante varias horas que ese centro asistencial quedara con una atención mínima de las guardias y se reforzara la seguridad en la calle con un despliegue de varios patrulleros. En ese importante centro de salud había sido atendido algunas horas antes Dylan Cantero.

Ese integrante del clan de Los Monos es la generación más joven de este grupo criminal. Comenzó a verse enredado en tramas policiales desde muy chico. Una de las primeras fue en 2022. En ese momento Dylan intentó escapar por los techos del barrio La Granada, en el sur de Rosario, territorio histórico de la organización narco. Estaba rodeado por la policía. En sus manos tenía una ametralladora, con la que pretendía intimidar o disparar a los policías que finalmente lo atraparon.

En ese momento el entorno de la banda todavía estaba conmocionado por la muerte de Nahuel Cantero, sobrino de Dylan, ambos de casi la misma edad, que fue ejecutado en la puerta de su casa por dos sicarios. Tanto Dylan como Nahuel Cantero pertenecen a una nueva generación del antiguo clan criminal que nació hace más de dos décadas en ese barrio marginal, transformado en un gueto por el propio Estado, cuando durante la dictadura militar se tapió esa zona en el ingreso a Rosario desde Buenos Aires para que los turistas que llegaban para asistir a los partidos del Mundial 78 no vieran la cruda pobreza.

Los impactos de bala en el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez Marcelo Manera

Dylan fue detenido ese año en un operativo que incluyó más de 40 allanamientos en el que participaron un centenar de uniformados de la Tropa de Operaciones Especiales y de Gendarmería. Este joven había estado recluido en el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (IRAR) hasta junio, cuando cumplió 18 años y quedó en libertad. La policía lo había detenido en enero de 2022 en barrio Las Flores en un caballo y con armas, como en un film del lejano oeste. La vida de este joven que desde junio es mayor de edad estuvo marcada por las armas y la cárcel. En 2013, cuando su madre Celestina fue detenido, y su padre Máximo se fugó, quedó al cuidado de unas vecinas. Tenía ocho años.

En 2024 Dylan quedó en libertad, pero nunca se alejó del mundo criminal. El miércoles fue baleado en una pierna y derivado al Hospital de Emergencias, que el jueves a la tarde fue atacado por dos hombres que se movían en una moto.

La hipótesis más firme es que el ataque a balazos se produjo por una trama con trasfondo narco. Allí, como se consignó, había estado internado el hijo de Máximo Cantero, fundador de la banda, que ingresó al hospital tras recibir un balazo en una pierna, pero fue dado de alta.

Tras el ataque se desplegó un operativo especial de seguridad Marcelo Manera

Dylan Cantero se retiró el jueves a las 8.30 de la mañana del Heca, pero unas horas después, cerca de las 17.30 hubo disparos contra el centro de salud. En el lugar se halló una nota dirigida a Cantero ─ “no batas la cana”-, lo que sugiere un mensaje mafioso de amedrentamiento.

Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, fue tajante al describir el hecho: “Es un hecho que no vamos a dejar pasar… No podemos permitirlo ni naturalizarlo bajo ningún punto de vista”. Además, confirmó que junto con el Ministerio Público de la Acusación impulsarán una recompensa sustancial para identificar a los responsables, mientras la fiscalía ya investiga el contenido del mensaje. Sobre la relevancia jurídica, advirtió: “Esto no lo podemos dejar como un abuso de armas: merecería perpetua. Debería estar equiparado a una tentativa de homicidio”.

El gobernador Maximiliano Pullaro, profundizó el origen del ataque al señalar que “el hecho de este jueves (por ayer) no tiene que ver con las elecciones, sino con una disputa territorial. Estamos trabajando en la identificación de las personas”. Y sostuvo que la recompensa provincial será “de las más altas del país”, justificada en que resulta más eficaz que un operativo policial extenso.

El ataque de ayer no dejó heridos, pero desató el pánico entre el personal médico y los pacientes que se encontraban en el lugar. Testigos indicaron que los agresores escaparon rápidamente por calle Crespo hacia el sur, antes de que llegaran los patrulleros de la Comisaría 32ª y el Comando Radioeléctrico (CRE).

El ataque al HECA provocó temor y desconcierto entre trabajadores de la salud y pacientes. “Se escucharon los tiros y la gente corrió hacia adentro, fue un momento de mucha tensión”, relató un empleado del hospital.

Minutos después del hecho, patrullas policiales con armas largas acordonaron la zona y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) comenzó con las pericias. El tránsito por Pellegrini estuvo interrumpido mientras los investigadores levantaban rastros de balas y analizaban las cámaras de seguridad del entorno.

El 13 de diciembre de 2023, el HECA había sufrido una balacera similar a la registrada ayer. En esa ocasión pistoleros en moto abrieron fuego contra una puerta del centro de salud ubicada por calle Vera Mujica y dejaron un cartel con una amenaza contra el gobernador Maximiliano Pullaro. Se trataba de un cartón en el que se menciona al mandatario provincial y se hacía alusión a los traslados de jefes narcos y sicarios a un pabellón especial de la Unidad Penitenciaria Nº11 de Piñero.