Feroz golpiza en Pinamar: qué se sabe del estado de salud de Thiago, el joven de 16 años que sigue grave

Thiago, un adolescente de 16 años fue agredido el sábado por la madrugada en la zona del muelle de Pinamar, cuando se encontraba junto a dos amigos. La víctima fue trasladada, en principio, a un centro de salud local y luego derivada, con un hematoma cerebral no quirúrgico, al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría.

Inicialmente, los jóvenes habían declarado que el adolescente había sido golpeado por una patota que salió de un boliche. Sin embargo, los dos amigos se quebraron y confesaron que en realidad uno de ellos lo había atacado.

Thiago había viajado a Pinamar junto a sus padres, dos hermanos y sus dos amigos, de 14 y 17 años. Los jóvenes habían sido invitados por la familia, ya que los adolescentes se conocen de toda la vida porque son vecinos del barrio, en Temperley.

Causa por la golpiza a Thiago en Pinamar

Cómo fue el hecho

El hecho ocurrió pasadas las 5.30 de la mañana en el estacionamiento del muelle, ubicado a pocos metros del centro de la ciudad. Según el relato de la fiscalía, los tres adolescentes habían acompañado a los padres de Thiago a pescar, pero decidieron quedarse en un auto.

“Eran solo tres amigos. La víctima permaneció en el vehículo y los otros dos fueron al centro, donde habrían consumido alcohol. Al regresar al auto se produjo el episodio”, explicó el fiscal a cargo de la causa, Juan Pablo Calderón.

El primero en llegar a la escena fue el padre de Thiago a quien, tanto su hijo como los dos amigos, llegaron a decirle que los golpes contra Thiago habían sido provocados por un grupo de seis jóvenes que les habrían querido robar.

Este relato fue sostenido durante varias horas por los jóvenes e incluso reproducido por los padres del menor, aparentemente engañados.

El giro del caso

Con el correr de las horas, tanto el testimonio de los amigos de Thiago como el de la propia víctima comenzó a presentar contradicciones. Además, otra de las situaciones que despertó sospecha entre las autoridades fue que no podían localizar en las cámaras de seguridad a ninguno de los jóvenes denunciados.

En ese marco, se decidió que los involucrados fueran a un centro de monitoreo, así les mostraban varias imágenes de la noche para ver si podían identificar a los involucrados. Fue entonces cuando el menor de 14 se quebró y confesó que el adolescente de 17 había golpeado a Thiago mientras él lo observaba.

“No veíamos a los jóvenes que los habían agredido. Ahora, con el desenlace final, sabemos que el grupo no existía y por eso no lo podíamos encontrar”, expresó el fiscal Calderón. En la nueva declaración, el joven de 14 años contó que él y el de 17 se fueron a pasear por el centro mientras Thiago permaneció en el auto de sus padres en el estacionamiento del muelle.

“En el centro habrían consumido alcohol aparentemente. Volvieron al auto y habría pasado esto. Uno de los menores, el de 14, fue testigo de la agresión por parte del de 17. ¿Qué desencadenó la agresión? No lo sé”, marcó el fiscal de la causa.

La golpiza ocurrió en el estacionamiento del muelle de Pinamar Google Maps

El testimonio del padre de la víctima

“Me quiero morir. Me mintieron”, dijo el padre de Thiago, Sebastián, en declaraciones televisivas. Y siguió: “No tengo palabras. Estoy decepcionado de ellos, no quiero revancha ni nada”, lamentó mientras aguantaba el llanto.

Sebastián insistió en que los jóvenes eran amigos de toda la vida, lo que aumentaba todavía más su decepción: “Yo los conozco a los dos desde que nacieron. Los llevaba a la cancha, yo los traía. Son amigos del barrio, vecinos, de al lado de casa”.

“Estoy decepcionado, triste, todo. Ahora quiero que mi hijo esté bien”, sumó. Según el padre de la víctima, el adolescente de 14 confesó frente a la policía. “Estaban jugando de manos, se calentó el otro y le pegó mal. Empezó como un juego y después se le fue la mano”, dijo.

Sebastián habló con el joven que agredió a Thiago. “Hablé con él y le dije: ‘¿Por qué no me lo dijiste de entrada?’. Y se puso a llorar. También hablé con los padres y les dije de todo. Están destrozados por lo de mi hijo y lo que hicieron ellos", concluyó.