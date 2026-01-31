Qué se sabe del caso de la adolescente de 16 años que fue abusada en Miramar en sus vacaciones

En medio de la conmoción por el caso de abuso sexual a una adolescente de 16 años en la ciudad balnearia de Miramar, las autoridades buscan intensamente al agresor, que según la denuncia amenazó con un arma blanca tanto a la víctima como a otro menor que estaba con ella en la playa.

Qué pasó

De acuerdo a las primeras informaciones, la menor fue sorprendida y atacada por un hombre armado durante la madrugada del jueves en un sector de playa en el que se encontraba junto a otro adolescente, también menor de edad.

La víctima y su compañero, que se habrían conocido esa misma noche, describieron el hecho y contaron que fueron maniatados por un sujeto que portaba un arma blanca, que los obligó a tirarse sobre la arena y luego atacó sexualmente a la adolescente.

Presentación en Miramar del Operativo Sol para la temporada de verano 2025 Mauro rizzi

Tal como publicó LA NACION, ambos habían estado durante la noche del miércoles y las primeras horas del jueves en un boliche bailable que está sobre la avenida Costanera y calle 37. Al salir cruzaron la calle y avanzaron hacia un sector de playa donde se realiza una obra de defensa costera.

Dónde ocurrió

El escenario del ataque fue a la altura de la intersección de la calle 33 con la costa, unos 200 metros más al sur de donde los adolescentes bajaron con intenciones de ver el amanecer.

Por allí se hicieron repetidas recorridas por parte de efectivos policiales y también se está haciendo un relevamiento de cámaras de seguridad que apuntan a ese corredor costanero.

Con quién estaba la víctima

La joven estaba acompañada por otro menor de edad; salieron juntos del boliche y bajaron a la playa en la madrugada.

Si bien se los mencionó en principio como novios, los dos chicos que resultaron víctimas, según confirmaron fuentes de la investigación, se habían conocido esa noche a partir de vínculos con amistades en común.

La investigación

El autor del hecho les robó los teléfonos celulares a ambos pero después los tiró en las cercanías, donde fueron recuperados por personal policial y secuestrados para su peritaje, que podría arrojar alguna huella digital que permita identificar al agresor.

La Justicia trabaja en el caso con apoyo del Centro de Atención a las Víctimas, que se ocupó de asistir a la adolescente. Se ordenó también una revisión médica que, además de constatar el estado de salud de la chica atacada, tenía por objetivo complementario encontrar algún tipo de evidencia que permitiera contribuir al rastreo e identificación del delincuente.

Qué sigue

Se esperan por estas horas los testimonios ampliados por parte de los menores para completar la descripción del hombre que los atacó.

El agresor, según describieron las víctimas, estaba a cara descubierta, por lo que, a pesar de la oscuridad de la madrugada, podrían aportar detalles para elaborar un identikit o señalarlo en algún archivo de personas con antecedentes que disponen las autoridades policiales y judiciales.