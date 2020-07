Abuso sexual: "Nada cambia para él y yo estoy con ataques de pánico"

La víctima de una violación expuso sus sentimientos en las redes sociales Fuente: Archivo - Crédito: shutterstock

CÓRDOBA.- A pocos días de la detención del hombre que la violó en un descampado de la ciudad de Córdoba, la víctima publicó una carta abierta en sus redes sociales. "Mientras yo estoy con mis ataques de pánico, mi falta de apetito y asco, no puedo meter un bocado de comida a mi boca. él está comiendo su platito que le dan en la cárcel", expresó la joven de 25 años y mostró el perfil en Facebook del violador y las publicaciones con las que, días antes que la atacara, buscaba hacer contactos con otras mujeres.

La violación se produjo alrededor de las 22 el miércoles 8 de julio en un descampado de barrio Las Palmas. El agresor interceptó a la víctima y la amenazó con apuñalarla si gritaba. La ató y la arrastró hasta una zona de matorrales, donde la violó dos veces mientras la ahorcaba. Después la puso boca abajo, con una media en boca y la dejó atada de pies y manos. La víctima fue encontrada allí por vecinos.

El hombre fue detenido e imputado el lunes pasado; tiene antecedentes penales y un pedido de captura por robo calificado. "Lamento que haya llegado a mis manos antes que la justicia me de una respuesta", comenzó la joven en su carta al hacer referencia a la identidad del atacante. "Nada para él cambia, mientras que yo con mis ataques de pánico mi falta de apetito...asco, no puedo meter un bocado de comida a mi boca. él está comiendo su platito que le dan en la cárcel", describió.

"Ahora este larva sucio enfermo está feliz porque la policía lo agarró antes que yo. Toda la vida la pasó preso. Nada para él cambia. ¿Y si no le damos ni agua y muere de hambre? Yo estoy muriendo de hambre por este malviviente al cual dejaría de dar de comer con el dinero nuestro. ¿Es justo? ¿Es junto que después de tantas atrocidades siga vivo? Siga teniendo derecho a salir. No, no, no, no, no. Basta de estos sucios, basta de tener una ley tan mediocre", continúa el texto.

La víctima señaló en su mensaje: "Juicio y sentencia inmediata ya!! Fui yo. Puede ser tu familia, tus amigos. Pudimos ser cualquiera de nosotras. No merece nada nada, ni agua está lacra".

En su publicación ella insertó posteos del detenido; uno publicado de diez días antes de que la atacara, en el que su agresor expresaba "cómo me gustaría que alguna mujer me pueda dar el click y que le gusta". La última publicación fue realizada de un día después de la violación cuando pide "por favor, alguien sabe cómo hacer para ir a Cruz del eje a pescar".