Atrapado. Violó a su prima de 13 años, se fugó el día de la condena y cayó meses antes de que se agotara la pena

Un hombre de 39 años que estaba prófugo desde agosto de 2018, cuando fue condenado a cinco años y medio de prisión efectiva por abuso sexual agravado en perjuicio de su prima, una adolescente de 13 años, y por el cual el Ministerio de Seguridad de la Nación había ofrecido una recompensa de 5 millones de pesos, fue detenido hoy en la casa de sus padres en el barrio porteño de Constitución.

Así lo informaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación y voceros judiciales. . Se trata de Maximiliano José Espinillo, de 39 años, quien fue apresado por personal de la División Búsqueda de Prófugos de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) quedó a disposición del Tribunal Oral de Menores Nº 3 porteño que el 10 de agosto de 2018 lo había condenado a cinco años y seis meses de prisión.

El hombre recibió esa pena, acusado de haber sido autor del delito de “corrupción agravada por tratarse de una menor de edad y mediante el empleo de amenazas, en concurso ideal con abuso sexual agravado por haber configurado un sometimiento gravemente ultrajante reiterado, ocasionando un grave daño en la salud física y mental de la víctima”, Antonella Cardozo, que ahora tiene 30 años y a principios de este año contó su drama a LA NACION, ya que temía que si Espinillo no era atrapado antes de septiembre, su caso quedara impune.

“Tengo miedo de que llegue septiembre y que no solo no vaya preso por todo lo que me hizo, sino que quiera vengarse. También tengo miedo de mí misma, de cómo podría impactarme psicológicamente si eso pasa”. Espinillo abusó de ella entre sus cinco y sus doce años.

La condena contra Espinillo quedó firme en marzo de 2018. El 10 de agosto de ese año el tribunal solicitó su captura nacional e internacional.

Los investigadores habían determinado que Espinillo había abandonado en uno de sus domicilios el automóvil que utilizaba como remís.

Detectives de la División Búsqueda de Prófugos de la Superintendencia de Investigaciones Federales llevaron adelante una compleja investigación ordenada por el Tribunal Oral de Menores Nº 3 porteño y realizada en conjunto con la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (Ufecri), a cargo del fiscal José María Campagnoli, y el Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (Cufre)).

Por su parte, el Ministerio de Seguridad de la Nación había ofrecido una recompensa de 5.000.000 millones de pesos a quien aportara datos para dar con el paradero del condenado.

Según los voceros, luego de años de investigación, y gracias al uso de nuevas tecnologías para la investigación criminal recientemente incorporadas, el análisis sobre redes sociales y telefónicos, más chequeos constantes, los investigadores lograron establecer que Espinillo se escondía en la casa de sus padres, ubicada en el barrio porteño de Constitución y que su idea era permanecer ahí oculto, hasta que su condena prescriba.

Tras obtener ese dato y al tener indicios de que el hombre buscado se escondía ahí, se realizaron diversas vigilancias que permitieron establecer una observación directa sobre el inmueble, a una distancia prudencial.

Fue así que en el día de ayer, el personal policial certificó la presencia del prófugo -quien se había cortado el pelo y estaba mas delgado- en la vivienda antes mencionada.

En ese contexto, y tras obtener la pertinente autorización judicial para realizar un allanamiento, la cual fue otorgada en horas de la noche de ayer y materializada en la madrugada de hoy, los efectivos lograron la detención del prófugo en momentos en que se hallaba durmiendo.

En el procedimiento participaron efectivos de grupos especiales y el uso de un dron, informaron las fuentes policiales.

Por último, los voceros informaron que el detenido aguarda en la Superintendencia de Investigaciones Federales, su remisión a la unidad penal que la justicia designe, para cumplir su condena.

