Atraparon a la hermana de “Heidi” por formar parte de una red de viudas negras

Personal de la Policía de la Ciudad detuvo en el barrio Rodrigo Bueno, en la zona cercana a Puerto Madero, a una mujer de nacionalidad colombiana, de 28 años, bajo la acusación de integrar una red delictiva que engañaba a hombres para facilitar robos mediante la modalidad conocida como viuda negra.

La detenida es hermana de otra integrante de esa organización delictiva, una mujer identificada por las autoridades policiales con el alias de Heidi, quien semanas atrás había sido capturada cuando intentaba fugarse hacia Bolivia, tras ser acusada de múltiples robos, según informó la policía porteña mediante un comunicado de prensa.

“El procedimiento, que estuvo a cargo de la División Robos y Hurtos Norte, se concretó en un domicilio de Violeta Parra al 1700, donde tras tareas de vigilancia se logró individualizar a la sospechosa y proceder a su detención, verificando en la requisa personal que llevaba consigo joyas de oro y dos teléfonos celulares. En el allanamiento se incautaron más dispositivos móviles, tarjetas de memoria, chips telefónicos, dinero en moneda extranjera, un inhibidor de señal, prendas de vestir, perfumes y pastillas de Zolpidem, entre otros elementos de interés para la causa”, se detalló en el consignado comunicado.

Se informó que esa investigación tuvo su origen en julio pasado, cuando un hombre de 37 años denunció que había conocido a una mujer a través de una aplicación de citas y que, tras encontrarse en una pizzería y dirigirse luego a su domicilio, quedó dormido después de consumir bebidas alcohólicas, para despertar al día siguiente y descubrir que le habían robado joyas de oro, dinero en efectivo en distintas monedas, un teléfono celular, una notebook y otros bienes personales.

Los investigadores lograron dar con la acusada a partir de la reciente detención de tres hombres por un robo automotor, constatándose que uno de ellos convivía con la detenida conocida como Heidi.

Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40, a cargo del Dr. Pablo De Simoni, que avaló la detención y dispuso las medidas de rigor correspondientes.