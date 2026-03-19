Un viudo negro detrás del crimen: detuvieron a dos sospechosos por el homicidio de un profesor universitario en Caballito

A David Walter Aguirre, profesor universitario de 55 años, lo mataron de dos balazos en su oficina de Caballito. El crimen ocurrió el 10 de febrero pasado. El cuerpo fue encontrado con un trapo en la boca y maniatado. Un mes después del homicidio fueron detenidos dos sospechosos en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

Detrás del crimen estuvo un “viudo negro”, uno de los dos detenidos por detectives de la Policía de la Ciudad, según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño.

“Los investigadores del homicidio seguían el rastro de un hombre que había ingresado con Aguirre en el departamento de Aguirre en Hidalgo al 300, en Caballito, donde la víctima tenía su oficina, y que se retiró solo horas después”, dijeron las fuentes consultadas.

Uno de los sospechosos detenidos Policía de la Ciuda

Un empleado que trabajaba con Aguirre fue quien halló el cuerpo. Llegó a la oficina del primer piso de Hidalgo 375, abrió la puerta con sus llaves y encontró al docente tirado en el piso. El inmueble estaba completamente revuelto.

“Tras las investigaciones, que incluyeron el análisis de las cámaras de la zona, los detectives determinaron que el principal involucrado se escondía en la casa de un amigo en Lomas Hermosa, por lo que se realizó el allanamiento donde ambos fueron detenidos”, informaron fuentes policiales.

El principal sospechoso de ser el autor material del homicidio de Aguirre es investigado en otro expediente por haber actuado como “viudo negro”, modalidad delictiva protagonizada por mujeres u hombres que duermen consomníferos a sus víctimas para sustraerles dinero y otros objetos de valor.

La investigación del homicidio de Aguirre está a cargo del fiscal nacional en lo criminal y correccional Jorge Fernández.

Según pudo saber LA NACION, Aguirre tenía una pareja estable; así lo declaró ante detectives policiales el encargado del edificio, que pudo ver las imágenes de las cámaras del inmueble y descartó que antes de ser asesinado Aguirre haya ingresado con su pareja: se trataba del “viudo negro”.

Aguirre compartía gran parte de su vida en sus redes sociales, donde se mostraba muy apegado a su familia y a sus amigos. Muchas veces firmaba los posteos bajo el apodo de “Deiv”, como solían llamarlo sus allegados. Según hizo público en Instagram, el grueso de su familia estaría radicado en la Patagonia y solía viajar hacia allí para visitarlos.

También publicaba mucho sobre su vida profesional. Era CEO de la empresa de ciberseguridad Fenikso desde noviembre de 2024. En paralelo, trabajaba en la Universidad de Flores (UFLO) como director de la carrera de Administración, desde febrero de 2018, y también era docente de la materia de Planeamiento a Largo Plazo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), desde 2011. Además, daba esta misma materia para el programa UBA XXII de Educación Universitaria en las cárceles, en particular, en la Unidad Penal N°2 de Devoto, en el Centro Universitario Devoto (CUD).

Previamente se desempeñó como profesor asociado en la Facultad de Administración de la UFLO, donde enseñó en materias de organización y simulación de empresas y estrategias empresariales. Fue docente adjunto interino de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, en el Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios y en el Colegio del Pilar.