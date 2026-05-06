Detuvieron a dos viudas negras: cayeron por los gastos que hicieron luego de drogar y robarle a un hombre en Caballito

El robo a un hombre en el barrio porteño de Caballito derivó en la detención de una dupla de “viudas negras”, acusadas de drogarlo para concretar el asalto. Tras una investigación que se extendió durante varios meses y combinó tareas de inteligencia con análisis de consumos digitales, las sospechosas —una de ellas con siete antecedentes penales— fueron arrestadas en allanamientos simultáneos realizados en Villa Soldati y en Lomas de Zamora.

El caso se remonta al 30 de junio de 2024. Según consta en el expediente, la víctima había conocido a dos mujeres en un local bailable de Constitución y, luego de compartir la noche, las invitó a su departamento. Ya en la vivienda, ubicada en Caballito, consumieron bebidas alcohólicas hasta que, en determinado momento, el hombre perdió el conocimiento.

La consola Play 4 y un joystick, parte del material secuestrado en los allanamientos (Prensa Ministerio de Seguridad)

Para los investigadores, ese fue el punto de quiebre. En ese lapso, las mujeres —identificadas como “Alma” y “Analia”, de 26 y 31 años— aprovecharon la ocasión para sustraerle dinero en efectivo, dólares, tarjetas bancarias, dispositivos electrónicos, relojes y otros objetos de valor.

La maniobra no terminó allí: posteriormente realizaron múltiples consumos y operaciones, tanto presenciales como a través de plataformas digitales, hasta vaciar las billeteras virtuales de la víctima.

La pesquisa quedó en manos de la División Investigaciones Comunales 8, que trabajó en conjunto con el Ministerio Público Fiscal para reconstruir los movimientos posteriores al hecho. El análisis de cámaras de seguridad, registros de compras y trazabilidad de dispositivos permitió identificar a las sospechosas y ubicar sus domicilios.

Uno de los datos que reforzó la hipótesis investigativa fue el perfil de una de las imputadas, quien acumulaba siete antecedentes por delitos como robo, usurpación, encubrimiento agravado y maltrato, todos registrados entre 2023 y la actualidad. Esa reiteración delictiva fue considerada un elemento relevante al momento de solicitar las órdenes judiciales.

Con la información reunida, la Justicia autorizó allanamientos simultáneos en dos puntos clave. El primero se llevó a cabo en una vivienda del Pasaje Barros Pazos al 3600, en Villa Soldati, donde se concretó la detención de una de las acusadas. En el lugar se secuestraron una consola PlayStation 4 y un teléfono celular que será sometido a peritajes.

El segundo procedimiento se realizó en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, con la colaboración de personal de la DDI local. Allí fue detenida la otra sospechosa, y también se incautó un celular que podría aportar información relevante para la causa.

Ambas mujeres quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14, a cargo del juez Eduardo Rabbione, donde se instruyen actuaciones por el delito de robo.

El accionar atribuido a las detenidas responde a una mecánica delictiva reiterada en el ámbito urbano: el contacto inicial en espacios nocturnos, el traslado al domicilio de la víctima y la utilización de sustancias para lograr su desvanecimiento.

En este caso, la clave para avanzar en la causa fue el seguimiento de las operaciones económicas posteriores, que permitió reconstruir el recorrido del dinero y vincularlo directamente con las sospechosas.