Avanza la revisión integral del expediente del doble femicidio de las turistas francesas

Una semana después de que Jean-Michel Bouvier, padre de una de las dos turistas francesas violadas y asesinadas en Salta, pidiera a la Justicia de su país que active una investigación que supla las deficiencias de la pesquisa argentina, el Ministerio Público Fiscal de la provincia informó al público respecto de "las tareas realizadas a la fecha y los avances en la nueva investigación dispuesta por la Procuración General en relación con el homicidio de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, ocurrido en julio de 2011 en la Quebrada de San Lorenzo".

El 17 de febrero pasado, un año y dos meses después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocara la condena a prisión perpetua que purgaba Santos Clemente Vera -a quien el propio Bouvier defendió públicamente por considerarlo inocente, un simple chivo expiatorio al que echaron mano las autoridades salteñas-, la Procuración General de Salta creó, mediante la resolución 1594/25 una Unidad Fiscal Especial, integrada por los fiscales María Luján Sodero Calvet, Pablo Rodrigo Paz, Gabriel González y Daniel Espilocín, “ con la finalidad de abordar una revisión del caso bajo estándares actuales de investigación penal y técnicas científicas, dada la trascendencia internacional del hecho y su impacto en la sociedad salteña" .

Santos Clemente Vera y su esposa, Beatriz, con Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre, una de las víctimas Gentileza familia Vera

Lo hizo “a partir del dictado de sobreseimiento por exceso del plazo razonable de juzgamiento que beneficiara a Santos Clemente Vera, emitido por el Tribunal de Impugnación local, y lo que habría resultado en la finalización del proceso judicial iniciado bajo el régimen procesal anterior de instrucción penal”.

En un comunicado, el Ministerio Público Fiscal de Salta (MPFS) informó que esa Unidad Fiscal “ha venido trabajando sostenidamente y sin pausa desde aquella fecha de conformación bajo un esquema de abordaje integral que combina el análisis técnico del material producido en la causa original con la aplicación de nuevas herramientas científicas y métodos contemporáneos de investigación penal. Este enfoque permite revisar la estructura probatoria reunida en 2011, verificar la consistencia y trazabilidad de la evidencia incorporada y, al mismo tiempo, ampliar el alcance de las líneas de trabajo mediante procedimientos actualizados que no estaban disponibles al momento de los hechos”.

En la información, difundida por el MPFS a través de su portal institucional, se refirió que “se requirió al Juzgado de Garantías de 7a. Nominación que ordene el mantenimiento de la totalidad de los elementos secuestrados y la autorización, en los términos del art. 309 quater del C.P.P., para extraer datos de los teléfonos celulares y demás dispositivos de almacenamiento de datos” y también se pidió al Juzgado de Garantías de 1a. Nominación que “ libre un exhorto judicial internacional para que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación se notifique a la madre de Cassandre Bouvier y a la madre y el padre de Houria Mounmi los derechos que les asisten como víctimas ”. Michel Bouvier, en tanto, fue notificado en el domicilio del estudio salteño que lo patrocina.

Entrevista con Jean Michel Bouvier, padre de Cassandre Bouvier asesinada en salta Ricardo Pristupluk

Se explicó que “la Unidad Fiscal desarrolló una metodología en etapas”. La primera es “una revisión técnica y estructural del expediente histórico, que supera las 7000 fojas e incluye toda la evidencia secuestrada en 2011″, que consiste en la relectura de las actuaciones, la reorganización cronológica de los hechos y el análisis de la trazabilidad de cada prueba", con el objetivo de “comprender el estado de la causa, detectar eventuales puntos ciegos y asegurar que la nueva investigación avance sobre bases verificables y actualizadas”.

La segunda etapa, informaron, “se orienta a la producción de nuevos análisis y pericias con herramientas que no estaban disponibles en 2011″.

Se listó que “el Laboratorio de Informática Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) realiza constantemente nuevas extracciones y análisis de los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos secuestrados originalmente, aplicando técnicas modernas de recuperación de datos y reconstrucción de patrones de comunicación”, tarea que “permite contrastar la línea temporal histórica con la información objetiva obtenida de los registros de telecomunicaciones del período crítico de julio de 2011″.

Cassandre Bouvier, en una confitería en Salta Archivo

El MPFS informó que “el Servicio Médico Forense del Ministerio Público de Santiago del Estero examinó los informes de Anatomía Patológica y Entomología, concluyendo que los resultados obtenidos durante la instrucción original se corresponden con los estándares científicos de referencia internacional y aportan elementos que deben integrarse adecuadamente en la evaluación actual”.

También se trabaja, a través de la Cancillería, con el intercambio de información producida por especialistas franceses. “Otro componente central del trabajo consiste en la incorporación y análisis exhaustivo de los cuadernillos periciales elaborados por expertos forenses franceses, los cuales contienen estudios avanzados en biología molecular, microscopía, espectrografía y análisis comparativos. Estos reportes técnicos, que no fueron valorados íntegramente en etapas judiciales anteriores, se encuentran actualmente en análisis por el Servicio de Biología Molecular del CIF, que desarrolla un examen comparativo entre las metodologías aplicadas en Francia y las utilizadas en Argentina, evaluando puntos de coincidencia, diferencias técnicas y posibles implicancias para la investigación”.

La tarde del crimen, Cassandre Bouvier descansa en una confitería cercana al acceso a la quebrada LA NACION

Incongruencias y encubrimientos

La Unidad Fiscal especial requirió la remisión de las actuaciones relacionadas con el suicidio del comisario Néstor Piccolo, quien participó de la investigación de 2011, y de los expedientes donde se investigan apremios ilegales y falsedad ideológica vinculados al personal policial que intervino en aquella primera etapa. “Estos antecedentes resultan relevantes para contextualizar el desarrollo institucional de la investigación original y comprender aspectos que pudieron influir en la producción y tratamiento de determinados actos procesales”, se explicó.

El lugar donde aparecieron los cuerpos de Cassandre Bouvier y de Houria Moumni, en la zona de El Mirador Archivo

Le volvieron a tomar declaración a Gustavo Orlando Lasi (que cumple sentencia por el doble crimen), quien ratificó la versión brindada en procesos anteriores, y al periodista francés Jean Charles Chatard, autor de un libro que aborda aspectos críticos de la investigación anterior.

“Esta nueva investigación —que combina una revisión técnica del expediente histórico, una reevaluación científica contemporánea y la incorporación de testimonios actuales junto con la cooperación internacional— se desarrolla también en respuesta al derecho de las familias de las víctimas a conocer la verdad, al compromiso del Estado argentino con las autoridades francesas y a la necesidad institucional de asegurar un proceso transparente, serio y técnicamente fundamentado en un caso de alto impacto público", informó el MPFS.