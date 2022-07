Avellaneda: un concejal de Juntos fue baleado por delincuentes que intentaron robarle el auto

Un concejal de Avellaneda fue atacado por delincuentes en un intento de asalto ocurrido anoche en la localidad de Piñeyro, en ese distrito del conurbano bonaerense. Se trata de Rubén Sanazi, expresidente de la UCR a nivel local, quien debió ser trasladado al Hospital Fiorito con una herida de bala en su pierna derecha y se encuentra fuera de peligro, según informaron medios locales.

El episodio de inseguridad ocurrió en las calles La Rioja y Uruguay, cuando el concejal llegaba a su domicilio y fue interceptado por al menos dos delincuentes que se movilizaban, según el relato de la víctima, en un automóvil Fiat color gris. Lo abordaron violentamente y lo amenazaron con un arma de fuego con intenciones de robarle el auto.

“Cuando estaba terminando de cerrar el portón del garaje, veo que para un vehículo y bajan dos individuos. Fue en ese momento que me dicen que saque el auto, a lo que yo respondo ‘encima que me robás, querés que lo saque yo’. Acto seguido, me pegan un tiro”, relató Sanazi en una entrevista con TN. La secuencia terminó con los asaltantes huyendo del lugar sin llegar a cometer el robo.

Concejal baleado en Avellaneda Zonales

Según relató la víctima al canal de noticias, los delincuentes eran dos chicos. “Muy jovencitos, no sé si llegaban a la mayoría de edad”, afirmó. Este viernes, los efectivos de la Comisaría 3° de Avellaneda intentan dar con ellos, que todavía se encuentran prófugos, para arrestarlos en el marco de la causa que fue caratulada como “tentativa de robo automotor y lesiones”.

Antecedente cercano

Hace dos semanas, otro político de Avellaneda fue víctima de un hecho de inseguridad. El macrista Lucas Yacob, también representante del bloque de Juntos en el Concejo Deliberante, denunció que dos motochorros armados lo abordaron para robarle sus pertenencias cuando salía del local partidario del espacio.

Tras el hecho, Yacob se acercó a la Comisaría 1° a realizar la denuncia, indignado porque en esa zona céntrica de Avellaneda no había cámaras de seguridad. “Para nada me sorprende la comodidad e impunidad de los delincuentes en pleno centro de la ciudad ante cientos de autos que bajaban del Puente Pueyrredón. Claramente habla de la falta de decisión para combatir el delito”, expresó en sus redes sociales.