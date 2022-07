El contragolpe: Sebastián Villa denunció a la joven que lo acusó en la Justicia por abuso sexual

Pocas horas después de haber sido indagado por abuso sexual agravado, el futbolista de Boca Juniors Sebastián Villa denunció a la joven que lo acusó de haberla violado. El delantero colombiano sostuvo que la joven de 26 años hizo una falsa denuncia y pidió que se la investigue por falso testimonio.

“En fecha 13 de mayo pasado Doldan efectuó una falsa denuncia contra mi persona y el 16 de ese mes y año declaró bajo juramento de ley, propiciando falso testimonio agravado”, sostuvo Villa en su contragolpe judicial.

Ayer, ante la fiscal Vanesa González, funcionaria a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 Especializada en Violencia de Género de Esteban Echeverría, Villa sostuvo que mantuvo relaciones sexuales consentidas con la denunciante.

“Nunca he cometido el hecho que usted me leyó. Soy una persona tranquila, nunca abusaría de una mujer porque vengo de una mujer”, sostuvo Villa en parte de su relato.

Rocío Tamara Doldán, la joven que denunció a Sebastián Villa por abuso sexual Twitter/@telefenoticias

En la denuncia presentada contra Doldán, Villa afirmó: “No es patriarcado versus feminismo, no es una grieta, no es ventajismo indiscriminado a cualquier precio, es igualdad de condiciones y lamentablemente yo no las tuve”.

El futbolista sostuvo en su presentación que sufrió el escarnio público “por ser conocido, por tener una actividad laboral digna como es la profesión de futbolista que me hace conocido en la sociedad”.

La denuncia de Villa contra Doldán se investigará en un expediente por separado de la que se instruye por abuso sexual agravado y en la que está imputado el futbolista.

Además de la presentación hecha ayer ante los tribunales de Lomas de Zamora, en una fiscalía en lo criminal y correccional porteña se tramita una denuncia por extorsión hecha por el abogado de Villa, Martín Apolo.

La denuncia fue presentada el 11 de mayo pasado, es decir un día antes de la presentación que hizo Doldán, y el fiscal Martín Mainardi le dio intervención Departamento de Investigación de Delitos Informáticos de la Policía de la Ciudad.

Según Apolo, pocas horas antes de la denuncia de Doldán, recibió una llamada desde una línea “privada” donde una persona que se presentó como Federico le dijo: “Doctor, le conviene juntarse conmigo y arreglar una suma de dinero, ya que Villa en cualquier momento va a ser vendido a Europa y si esto trasciende lo va a perjudicar”, en referencia a material que podría involucrar al futbolista.