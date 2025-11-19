Avenida del Libertador, cortada: investigan la muerte de un hombre que cayó al vacío desde una torre en la esquina de ORT

Desde los ventanales de la sede Belgrano de la ORT Argentina, chicos y chicas fueron azorados testigos de la escena que se desarrollaba a un palmo de metros suyo: sobre la calzada de la avenida del Libertador, casi en la esquina de la calle Quesada, en el barrio porteño de Núñez, yacía el cuerpo de un hombre en uno de los carriles de la mano al centro porteño. La víctima cayó del piso 20 de una moderna torre donde están las oficinas centrales de una importante constructora en la cual trabajaba.

La Policía de la Ciudad, que cortó el tránsito en la avenida para que los peritos trabajen en la escena del trágico hecho, investiga ahora si el hombre se arrojó al vacío voluntariamente o si hay indicios de criminalidad en el dramático suceso.

El hecho ocurrió esta mañana, a las 10.30, y cinco minutos después comenzó el trabajo de los efectivos policiales y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Las primeras averiguaciones hechas por la policía daban cuenta de que el hombre, cuya identidad aún no trascendió, “se habría arrojado al vacío desde el piso 20″ cuando “se encontraba cumpliendo su jornada laboral en la empresa Constructora AVB”.

Noticia en desarrollo