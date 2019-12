Sandra Andrea Sepúlveda desapareció de un hospital de La Plata en el momento que se tenía que hacer una cesárea

6 de diciembre de 2019 • 11:45

Sandra Sepúlveda Carvajal, de 40 años, llegó al hospital San Martín de La Plata acompañada de su esposo, Mauricio Martínez. Está en la semana 40 de embarazo. Antes de ir a ver a los médicos, la mujer se dirigió a los baños del área de maternidad y nunca más volvió. Desapareció. Lo último que se supo de ella fue una llamada que le hizo a su marido donde, antes de cortar, dijo: "Ayudame. Me están llevando".

Ahora hay una investigación a cargo del fiscal platense Marcelo Romero. Se activaron los protocolos de búsqueda de personas y, con la colaboración de la policía bonaerense, se hizo un rastrillaje en la zona del hospital San Martín y en los alrededores.

Según fuentes policiales, la búsqueda se amplió en otros hospitales y clínicas, plazas, estaciones de servicio y paradas de transporte público.

El fiscal Romero solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad del Hospital San Martín y de las zonas cercanas al centro de salud.

"No llegamos a registrarnos en el hospital. Era la primera vez que íbamos. Cuando recibo el llamado pensé que había roto bolsa. No tengo la menor idea de quien se la llevó pero fue por el bebé. Como le pasó a ella le pudo haber pasado a otra mujer embarazada. No sería la primera y última vez que secuestren a una mujer para robarle el bebé ", sostuvo a la prensa Martínez, el esposo de la mujer desaparecida.

En declaraciones al diario El Día de La Plata, el director del hospital San Martín, Alberto Urban sostuvo que no hay registros de que la pareja haya estado en el centro de salud. Explicó que no tenían turno ni llegaron a registrarse para ser atendidos.

"Estamos desorientados. Esto es un misterio", afirmó Urban.