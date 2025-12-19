La Plata: su pareja perdió el control del auto en la ruta, ella salió despedida y murió

Un trágico siniestro vial ocurrió este viernes por la mañana cuando una joven de 27 años murió tras el vuelco del auto en el que viajaba por la ruta 36, a la altura de la ciudad de La Plata. En el vehículo iban a bordo tres personas más, entre ellos dos menores, que resultaron heridos.

El Peugeot 208, patente KZG-127, circulaba por la ruta 36 sentido hacia La Plata cuando, cerca de la localidad de Lisandro Olmos (kilómetro 68), por motivos que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo, que derivó en un violento vuelco. A bordo iba una familia oriunda de La Matanza.

Según publicó el medio El Día, debido al impacto la víctima de 27 años salió despedida y murió en el lugar pese a la rápida llegada de los equipos de emergencia.

En el auto también viajaban sus dos hijas, de dos y cuatro años, que presentaron lesiones leves y fueron trasladadas al Hospital de Niños de La Plata fuera de peligro. En tanto, el conductor del Peugeot, pareja de la víctima, resultó ileso.

De acuerdo a lo que se puede ver en las imágenes, el auto quedó destrozado casi en su totalidad y volcado fuera de la ruta, sobre el pasto.

Del operativo participaron efectivos del Subcomando Oeste y peritos especializados. La UFI N°12 tomó intervención del caso, caratulado como homicidio culposo. Después de las pericias de rigor, la traza fue liberada al tránsito.

Por el momento se desconocen las causas del accidente fatal y continúa la investigación para esclarecer por qué el hombre perdió el control del vehículo.