Báez Sosa. Los padres y la fiscalía quieren que el juicio se desarrolle este año

A un año del brutal asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, sus padres y la fiscalía piden que se acelere el proceso judicial para que este año los acusados sean llevados a juicio. "Para mí es como que fue ayer que recibí la peor noticia de mi vida. Más o menos a esta hora llegábamos a Villa Gesell a reconocer el cuerpo de nuestro hijo. Es imposible de creer lo que hicieron con mi hijo", contó Graciela Sosa, la madre de Fernando, al conversar ayer al mediodía con la prensa.

Poco después, la mujer y su esposo, Silvino Báez, visitaron el cementerio en el que se encuentran los restos de su hijo. "Hemos mandado a hacer unos ramos florales y vamos a pasar un rato junto a Fernando para conversar en silencio, prender velas, rezarle y besar la tumba de mi hijo", dijo la madre de la víctima del ataque de una patota ocurrido en la madrugada del 18 de enero de 2020.

En el lugar donde fue asesinado, vecinos y turistas se reunieron para hacer visible el reclamo de justicia. El cantero donde cayó el cuerpo de Fernando fue convertido desde ese momento en un altar para recordar a la víctima dela patota. También se desarrolló una ceremonia religiosa en la parroquia Inmaculada Concepción, en ese balneario que sintió fuerte el impacto del homicidio del joven de 18 años.

Los padres de Fernando se muestran esperanzados en que este año se juzgue a los acusados. "Creemos que ya llegó el momento, necesitamos justicia para tener un poco de paz. La felicidad nunca nos va a volver a nosotros, pero vamos a tener un poco de paz y tranquilidad", señaló Silvino, el padre de Fernando.

En ese aspecto, coincidió el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, quien espera que la causa caratulada como homicidio doblemente agravado llegue "este año a juicio".

Por su parte, la madre del adolescente asesinado agregó: "Nosotros deseamos que sea una justicia ejemplar, con una sentencia a perpetua y que de esta manera se cumpla con la ley. Y esperamos que dentro de cinco o diez años no les den la libertad por buen comportamiento", afirmó Graciela Sosa.

Los acusados son Máximo Thomsen, de 21 años; Ciro Pertossi, de 20; Luciano Pertossi, de 19; Lucas Pertossi, de 21; Enzo Comelli, de 20; Matías Benicelli, de 21; Blas Cinalli, de 19, y Ayrton Viollaz, de 21, que se encuentran detenidos desde ese 18 de enero.

En tanto, Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi están imputados, pero en libertad, y la fiscalía pidió su sobreseimiento. Sin embargo, Fernando Burlando y Fabián Améndola, los abogados de los padres de Fernando, solicitaron que también sean juzgados.

La defensa de los acusados tiene hasta el 1° del próximo mes para responder al pedido de elevación a juicio presentado en noviembre por la fiscal Verónica Zamboni ante el juez David Mancinelli, a cargo del Juzgado de Garantías de Villa Gesell. A partir de ese momento, solo restará conocer la fecha del debate oral.

Con respecto a la posibilidad de que los jóvenes sean juzgados por un jurado popular, opción que fue descartada por los abogados de los acusados, el padre de Fernando dijo: "Me gustaría que sea un jurado popular, pero sabemos que la defensa está pidiendo otra cosa. Y no tenemos miedo, porque hay suficientes pruebas para que paguen los que mataron a Fernando, sea o no con juicio popular".

Anteayer, la familia de Báez Sosa y sus amigos buscaron recordarlo con un evento solidario en el que se recolectaron alimentos y útiles escolares en el Parque Rivadavia. "Saber que la gente nos apoya nos da la fuerza y fortaleza para seguir. Ayer (por anteayer) estaba lleno de jóvenes que me hacían sentir algo especial, que Fernando estaba ahí. Es un chico al que siempre le gustó ayudar a los demás, tenía una gran predisposición a la solidaridad, por eso nosotros ayer tratamos de hacer lo que él hacía por primera vez. Nos salió bastante bien", expresó Silvino Báez.

La madre de la víctima, consultada respecto del hecho de no haber recibido ningún tipo de disculpas de parte de los acusados y tampoco de sus familiares, manifestó: "Pasó un año y no considero que sea ahora necesario. Igual, ¿qué me van a decir? ¿Me van a pedir disculpas? Nadie me va a devolver a mi hijo, no necesito nada. Espero que tampoco me molesten, estamos muy doloridos".

El presidente Alberto Fernández recibió a los padres de Fernando el jueves pasado. El mandatario respaldó el reclamo de justicia que llevan adelante los familiares del joven

