Batalla campal y destrozos en Merlo: un grupo de jóvenes se enfrentó a pedradas en plena calle y la policía llegó dos horas después

Una batalla campal callejera entre dos grupos de jóvenes en el barrio Parque San Martín, partido bonaerense de Merlo, dejó como resultado destrozos en casas y en la vía pública, así como la creciente preocupación de los vecinos. El hecho, que ocurrió en la madrugada del domingo, fue denunciado en el momento, pero un patrullero se presentó dos horas después, cuando la mayoría de los agresores se había ido.

El enfrentamiento, que fue captado por las cámaras de seguridad de la calle, se dio sobre la avenida 25 de Mayo, entre Bariloche y Montegrande, desde las 4 a las 6 de la madrugada. “Los domingos abro el quiosco a las 5.30, pero esa vez tuve que esperar porque estos chicos habían comenzado a tirarse piedras y no terminaban más. Causaron muchos destrozos”, contó a LN+ una vecina que tiene un puesto de diarios sobre la avenida.

En las imágenes se puede ver cómo dos grupos de jóvenes, de 20 personas cada uno, intercambia piedrazos y botellazos en plena calle.

“Rompieron vidrios, un desastre. No es la primera vez que pasa. Yo estaba trabajando y me enteré por los destrozos y por lo que me dijeron los vecinos”, explicó un hombre que vive sobre la calle donde se dieron las agresiones.

Los vecinos denunciaron que cuando comenzó la batalla campal entre los dos grupos llamaronal 911, pero la policía apareció a las 6 de la mañana, cuando la mayoría de los jóvenes se había ido y los ánimos ya se habían calmado.

Desde el sitio de noticias local Merlo Real se informó que los hechos ocurrieron desde las 4 de la madrugada y aseguraron que las fuerzas de seguridad nunca llegaron. Vecinos de la zona le pidieron desde las redes sociales a la intendenta, Karina Menéndez que ponga más patrulleros y advirtieron que la contienda pudo terminar con muertos y heridos ante la ausencia policial.

“Intendenta ponga policía. Póngase las pilas mande patrulleros a recorrer”, pidió una mujer al igual que otro vecino, reclamó: “¿Dónde está la policía?. ¿Tenemos que esperar que maten a un chico para pedir a los policía, señor intendente?¿O acaso a ustedes no le interesa la seguridad de la gente?”.

Otra vecina, se lamentaba: “La verdad que son de terror ¿Dónde está la policía? Rompen las casas ajenas, la verdad que tienen que estar todos presos. Es una vergüenza Merlo, para qué tenemos el intendente que tenemos, por qué no hacen algo, no se puede vivir más así”.

LA NACION