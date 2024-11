Brutal ataque en Tolosa: ataron con medias y quemaron con agua caliente a una jubilada para robarle

Una jubilada de 70 años fue brutalmente asaltada en su vivienda del barrio platense de Tolosa, La Plata. Un ladrón ingresó por el patio trasero, la sorprendió y la sometió a una serie de tormentos para obligarla a revelar dónde guardaba objetos de valor . El asaltante la ató de pies y manos, la amenazó con un arma de fuego y le arrojó agua caliente para doblegarla.

El violento episodio ocurrió el domingo en una casa situada en la calle 11, entre 530 y 531. Según dijeron fuentes policiales a LA NACION, el delincuente no solo recorrió toda la casa en busca de dinero, sino que incrementó su agresividad al no encontrar la cantidad de efectivo que esperaba. La mujer no se resistió al asalto, pero eso no impidió que el ladrón intensificara su violencia contra ella.

El ladrón primero redujo a la jubilada y, a punta de pistola, la llevó a una de las habitaciones, donde la ató con medias que encontró en el lugar. Luego de inmovilizarla, comenzó a registrar todas las habitaciones en busca de dinero y otros objetos de valor. Insatisfecho con el hallazgo inicial, fue a la cocina, donde calentó agua, que utilizó para torturar a la mujer.

De acuerdo con la denuncia radicada en la comisaría 6a. de Tolosa, el ladrón logró llevarse 50.000 pesos, un billete de 100 dólares, varios anillos de oro y plata –incluido uno con las iniciales “MS” y otro con una imagen de San Benito–, una tablet, una aspiradora, una computadora, un televisor de 32 pulgadas marca Samsung, dos celulares y diversas joyas , entre ellas, colgantes de oro con detalles de corazón y brillantes. El delincuente también se llevó las llaves de la casa, las del Peugeot 208 de la víctima y el control de la alarma de seguridad.

En cuanto el asaltante abandonó la escena, la jubilada logró pedir ayuda a los gritos.

Personal de la Policía Científica se hizo presente en el lugar para realizar los peritajes correspondientes y levantar evidencia que pueda ayudar en la identificación del responsable. Según las declaraciones de la mujer a las autoridades, el delincuente actuó solo y se dio a la fuga rápidamente una vez que aseguró el botín.

Camila Súnico Ainchil Por