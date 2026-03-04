LA NACION

De película: preso por abuso sexual, se tiró desde el cuarto piso de los tribunales y cayó arriba del auto de un juez

Ocurrió este mediodía, en el edificio del fuero penal, en el centro de La Plata; el hombre sufrió múltiples fracturas y está internado

Un episodio impactante se produjo este mediodía en los tribunales de La Plata. Decenas de testigos vieron caer a un hombre sobre el techo de un auto estacionado en el sector exclusivo para magistrados en el edificio del fuero penal situado en 56 entre 7 y 8.

Mientras los equipos de emergencia intervenían con urgencia, el boca en boca fue reconstruyendo la historia: el hombre era un detenido por un caso de abuso sexual con acceso carnal, y se había arrojado al vacío desde el cuarto piso desde una ventana abierta. Todavía no se sabe si lo hizo para quitarse la vida o para escapar. Lo cierto es que ahora, está internado en el Hospital San Martín, de la capital provincial, con múltiples fracturas.

Noticia en desarrollo

