De película: preso por abuso sexual, se tiró desde el cuarto piso de los tribunales y cayó arriba del auto de un juez

Un episodio impactante se produjo este mediodía en los tribunales de La Plata. Decenas de testigos vieron caer a un hombre sobre el techo de un auto estacionado en el sector exclusivo para magistrados en el edificio del fuero penal situado en 56 entre 7 y 8.

Mientras los equipos de emergencia intervenían con urgencia, el boca en boca fue reconstruyendo la historia: el hombre era un detenido por un caso de abuso sexual con acceso carnal, y se había arrojado al vacío desde el cuarto piso desde una ventana abierta. Todavía no se sabe si lo hizo para quitarse la vida o para escapar. Lo cierto es que ahora, está internado en el Hospital San Martín, de la capital provincial, con múltiples fracturas.

El traslado de un preso que se tiró del cuarto piso de los tribunales de La Plata

Noticia en desarrollo