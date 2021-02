Buscan a una mujer que desapareció en La Falda

Una mujer desapareció en la ciudad cordobesa de La Falda, cuando salió a caminar por un cerro, y es buscada por un amplio operativo de seguridad, mientras que su familia sospecha de su pareja. La Fiscalía de Instrucción de la ciudad cordobesa de Cosquín investiga el caso.

Se trata de Ivana Mariela Módica, de 47 años, quien, se habría mudado a la ciudad del centro del Valle de Punilla hace tres meses y habría formado pareja con un hombre 10 años menor, que trabaja en la Fuerza Aérea, según informó el diario La Voz. Tal como contaron sus allegados, Ivana solía hacer caminatas por la montaña, pero, en esta oportunidad, no le avisó a nadie.

En diálogo con TN, Nicole, la hija de la desaparecida, expresó: “Por ahora no tenemos ninguna novedad, y estamos en la misma situación que desde el principio. Estamos esperando respuestas, saber algo, pero por ahora no nos han informado nada. Es una incógnita, y sigue desaparecida”.

La joven contó que se comunicó con su madre por última vez el jueves a la noche. Y relató: “Estábamos intercambiando mensajes en forma normal y le dije: ‘Mamá, te estoy por mandar unas fotos’. Pero después de eso no me contestó más, y eso ya me pareció bastante raro porque veníamos hablando y ella me estaba contestando en el momento”.

Con respecto a la pareja de Ivana, que está en el centro de las sospechas, Nicole contó que al día siguiente se comunicó con él y que le dijo que le había estado mandando mensajes sin tampoco obtener respuesta. “Me dijo que él se había ido de su casa como hacía habitualmente para trabajar y que ella se había quedado durmiendo. Pero al parecer ella le había comentado que su plan para ese día era el de ir al cerro de La Falda, aunque no especificó cuál, para pasear y hacer gimnasia pero que iba a volver temprano”, detalló la joven.

Este sábado se reiniciaron las tareas de búsqueda que se concentran en distintos puntos de la ciudad y en el cerro La Banderita, a donde la mujer solía ir a caminar.

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron que cualquier información sobre el paradero de la mujer puede informarse al teléfono de Tribunales de Cosquin, 03541-454985 (int. 56261), o a la Unidad Judicial de La Falda (03548- 422834) o a cualquier dependencia policial o judicial mas cercana.

