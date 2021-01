Buscan pistas para resolver el asesinato de la exesposa de un concejal

María Florencia Gómez Pouillastrou fue asesinada el 12 de octubre pasado en Santa Fe Crédito: Facebook

José E. Bordón Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de enero de 2021 • 19:52

SANTA FE.- A tres meses del femicidio de María Florencia Gómez Pouillastrou, de 35 años, exesposa del concejal de San Jorge Lisandro Schiozzi, ambos militantes del Partido Comunista (PC) en esa ciudad del departamento San Martín, ocurrido el 12 de octubre pasado, la investigación oficial no arrojó ningún resultado que permita aventurar una pronta resolución del caso.

Por eso,en Monge, la localidad donde nació Gómez Pouillastrou, se realizará mañana una concentración de vecinos en reclamo de justicia. No será solo una marcha, sino que habrá disertaciones, exposiciones y una ronda de sensibilización sobre la violencia de género.

En tanto, los fiscales Carlos Zoppegni y Omar de Pedro aguardan los resultados de los peritajes realizados sobre el ADN masculino hallado en el cuerpo de la mujer. No obstante, a pesar de las investigaciones en curso, hasta ahora no hay ningún detenido, aunque sí varios sospechosos por el asesinato de la militante feminista cuando esta realizaba una habitual caminata en horas de la siesta por la periferia de la ciudad.

Según informes a los tuvo acceso LA NACION la hipótesis más concreta que analizan los investigadores es que el asesino de Gómez Pouillastrou, referente de géneros de la Federación Juvenil Comunista en la provincia de Santa Fe, podría haber sido alguien que integró su círculo de amistades muy cercanas, una persona que, incluso, habría tenido un vínculo afectivo con la mujer.

Gómez Pouillastrou estaba separada de su marido desde 2019. De las declaraciones recibidas por los investigadores surge que la mujer tenía un amplio abanico de amistades que ya prestaron declaración testimonial, muchas de las cuales fueron descartadas para el curso de la investigación.

Sin embargo, habría un reducido grupo de testimonios que los investigadores aún mantienen bajo observación. También se analizaron más de tres mil páginas con textos del chat de la víctima, tratando de encontrar un hilo conductor de la investigación.

El femicidio de María Florencia Gómez Pouillastrou conmovió a la localidad santafesina de San Jorge Crédito: Las Chuecas - Facebook

Otro caso que despertó el interés de los investigadores es el relato de dos amigas de Gómez Pouillastrou, quienes aseguran que encontraron pertenencias de ella en el lugar donde la asesinaron. El problema es que no hay una cámara de seguridad en esa zona, por lo que no se pudo cotejar la veracidad de ese dato. Como en gran parte de la ciudad hay sistemas de videovigilancia, se estima que quien asesinó a la mujer tenía conocimiento de esa situación y eligió ese lugar para terminar con su vida.

EL CASO

El lunes 12 de octubre pasado, al caer la tarde, tras varias horas de una búsqueda por parte de su familia y personal policial, el cuerpo de Gómez Pouillastrou fue encontrado a unos mil metros al sudoeste de la planta de energía en San Jorge.

La mujer había salido, como lo hacía con frecuencia, a caminar. Previamente, al comenzar la tarde, pasó por el domicilio de su exesposo y dejó a su cuidado sus hijos de Frida, de cinco años, y Camila, de dos. Según confirmó el fiscal Carlos Zoppegni, la víctima recibió múltiples traumatismos en el rostro y en el cráneo y fue rematada por un golpe, con un objeto contundente en la cabeza.

La causa está encuadrada como violación seguida de muerte mediando violencia de género.

El fiscal confirmó que encontraron el celular de la víctima, a 50 metros del cuerpo (escondido entre ramas y tierra) y que también fue hallada la piedra que se habría utilizado para asesinarla.

"Con el GPS del teléfono pudimos determinar que el hecho ocurrió entre las 13:45 y las 14 de ese lunes. Ella ingresó sola a caminar por ese lugar y entendemos que fue sorprendida, porque no pudo defenderse. Por ahora, no descartamos a nadie como sospechoso. Por el momento, tenemos varias pistas y líneas de investigación. Aún no tenemos elementos para detener a un presunto autor, pero si sospechas", aclaró el fiscal Zoppegni.

Conforme a los criterios de Más información