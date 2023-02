Captura nacional e internacional. Continúa la búsqueda del prestamista acusado de matar de dos tiros a su pareja

escuchar

Sobre Esteban Rojas, un prestamista de 44 años, pesa una orden de captura nacional e internacional. Está acusado de matar de dos tiros a su pareja, Ferni Ayala. Mientras detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad buscan al sospechoso, el juez en lo criminal y correccional Mariano Iturralde, a cargo de la causa, dictó el secreto de sumario.

Así lo informaron a LA NACION fuentes al tanto de la investigación. La víctima, de 28 años y madre de un niño de 10, fue hallada anteayer a la madrugada en el primer piso de la casa 187 de manzana 18 de la villa 21-24, en el límite de los barrios Barracas y Nueva Pompeya.

“Tomamos todas las medidas necesarias para evitar que se fugue y poder atraparlo”, sostuvieron las fuentes consultas. Rojas está imputado de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por mediar violencia de género”.

Tras el pedido del fiscal Pablo Recchini, el juez Iturralde ordenó la captura nacional e internacional del prestamista.

“No hay registros de que se haya ido del país, al menos no en forma regular”, sostuvo a LA NACION un investigador del crimen.

El sospechoso y la víctima Télam

Clara, una de las hermanas de Ayala, en horas de la tarde del domingo pasado, hizo la denuncia por averiguación de paradero. Finalmente, el cuerpo fue encontrado anteayer a la madrugada en el primer piso de la casa 187 de la manzana 18 de la villa 21-24.

“Esto no se puede quedar así, ninguna mujer puede morir así”, sostuvo Clara, la hermana de la víctima, al canla de noticia TN. Y dijo que si bien“nunca” vieron entre ellos [el sospechoso y Ayala] una situación de violencia, sí se enteraron de que Rojas tenía “tres o cuatro denuncias” presentada pareja anteriores.

“Dicen que había tirado a la exmujer embarazada de ocho meses por las escaleras. Después, que le había cortado el pelo con un cuchillo a otra chica. Esos comentarios se escuchaban ayer [por anteayer] en el barrio”, mencionó.

Ferni Ayala, la víctima Télam

Víctima y sospechoso convivían desde hacía siete meses, pero tenían una relación sentimental desde hace un año y medio.

Clara explicó que durante la tarde del domingo pasado había ido dos veces al edificio donde vivían su hermana y el sospechoso, pero que al tocar la puerta del departamento, nadie atendía.

“No podía irme a dormir. Mi hermano me dijo ‘rompé la puerta’. Un vecino me ayudó y tiró la puerta a patadas. Veo los zapatos de ella [por Ferni] debajo de la mesa, me asomo a la habitación y veo la ropa de él que tenía esa noche y salgo. No quería ver”, dijo.

Luego, explicó que su otra hermana fue la que subió y vio el cadáver. “Escucho que pega un grito y con eso confirmé que estaba muerta. Mi hermana me contó que [Ferni] estaba con ropa de dormir y tenía dos tiros en el tórax. Después una policía me dijo que tenía muchos moretones, o sea que también le pegó”, sostuvo.

En tanto, Alicia, otra hermana de la víctima, aseguró al canal C5N que el hombre tenía antecedentes penales por “violencia de género” y por “homicidio”, por lo cual estuvo cuatro años preso.

“Sabíamos que algo pasaba, notábamos que él era muy celoso. Le revisaba el celular, cuando sonaba o le llegaba un mensaje él estaba atento a eso, él la mató por celos”, aseguró.

LA NACION