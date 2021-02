El diario manuscrito que encontraron las sobrinas de José Frischma

José Frischman profesaba la religión judía. Visitaba con frecuencia una sinagoga y concurría a distintas actividades de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Colaboraba económicamente con un hogar para adultos mayores. No se casó. No tuvo hijos. Murió en diciembre de 2011, a los 98 años. Cuando sus tres sobrinas comenzaron los trámites sucesorios descubrieron que, en 2002, su tío había abierto un fideicomiso en una cuenta en el Merrill Lynch Bank & Trust Company de Islas Caimán, con Cáritas Argentina como la única y exclusiva beneficiaria con el 100% de los valores: US$ 3.019.439. La situación llamó la atención de las únicas herederas, que hicieron una denuncia. En la causa judicial, que estuvo a punto de prescribir, un peritaje caligráfico oficial determinó: "No se estableció la intervención escritural de Frischman en las firmas obrantes en el fideicomiso en estudio". Es decir: la firma de apertura del fideicomiso habría sido falsificada.

En las últimas horas, la jueza en lo criminal y correccional porteña Fabiana Palmaghini hizo lugar a un pedido del fiscal Pablo Recchini y citó a prestar declaración indagatoria a un apoderado legal de Cáritas Argentina. La imputación es por el delito falsificación de documento privado en concurso ideal con estafa procesal, según informaron fuentes judiciales.

"Todos los valores que había en la cuenta del fideicomiso (efectivo, acciones y bonos) fueron transferidos un mismo día de febrero de 2015. Los valores fueron remitidos a una cuenta de un banco de Alemania", afirmó una fuente al tanto de la investigación.

La audiencia para la declaración indagatoria fue fijada para el viernes próximo, a las 12, por medio de la plataforma Zoom, según informaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente.

Cáritas Argentina es representada legalmente por el abogado penalista Alejandro Carrió. "Vamos a colaborar con la investigación para saber qué sucedió con el fideicomiso cuestionado. Cáritas Argentina actuó de buena fe y con la seguridad de que la información recibida desde Merrill Lynch Bank & Trust Company sostenía que se habían cumplido todos los pasos para determinar que el fideicomiso era legítimo", afirmó el letrado a LA NACION.

Carrió agregó: "Cáritas va a cumplir con todo mandato judicial que determine el destino que deberá darse a los fondos recibidos. Por el momento, hay un exhorto librado a Uruguay, porque, según la documentación, Merril Lynch Uruguay era quien intervenía en el manejo de la cuenta. Se solicitó que remita toda la documentación en la que se basó para afirmar, en 2014, que el fideicomiso era válido y que la firma del señor Frischman era auténtica. La Justicia también le ha solicitado a Merril Lynch que envíe la documentación que respalde los pedidos efectuados por Frischman de reducir el monto del fideicomiso, según la información ya obrante en la causa".

En noviembre pasado, las sobrinas de Frischman, que son querellantes y están representadas por los abogados Miguel Bronfman y Jorge Kielmanovich, solicitaron una serie de medidas de prueba, como ser el allanamiento en las sedes de Cáritas Argentina y Cáritas Buenos Aires; que se libre un exhorto diplomático a Alemania "a fines de que las autoridades correspondientes informen si la cuenta donde se transfirieron los valores del fideicomiso pertenece a Cáritas Argentina y, en tal caso, que remita los antecedentes de la misma (personas autorizadas, extractos y movimientos, transferencias desde y hacia el exterior) desde 2002 a la fecha", y la declaración indagatoria de las autoridades de Cáritas.

Manuscrito clave

Después del fallecimiento de Frischman, sus sobrinas se ocuparon de vaciar el departamento que su tío tenía en Palermo. Por casualidad, según explicaron en el expediente, se encontraron con un cuaderno "íntegramente manuscrito que hacía las veces de diario personal". La primera anotación es de enero de 2002 y el fideicomiso cuestionado es de agosto de ese año.

"Evidentemente cuando lo guardamos entre una gran cantidad de papeles aparentemente sin valor alguno no nos dimos cuenta de la dimensión y la importancia que este cuaderno puntual en realidad tiene, mucho más ahora, a la luz, de lo que ocurrió con la fortuna que nuestro tío legítimamente construyera en vida. No sabemos si hubo otros cuadernos, y en todo caso qué ocurrió con ellos. Este que venimos a aportar fue el que encontramos, y su contenido, como se verá a continuación, es más que revelador y esclarecedor en un montón de aspectos vinculados con la pesquisa aquí en curso", sostuvieron las sobrinas de Frischman cuando presentaron el cuaderno en el expediente judicial.

El manuscrito presentado por la querella

En el manuscrito, además de poner bajo la luz que a los casi 90 años Frischman parecía vivir un tipo de "fantasía místico-religiosa", según la querella, también aporta detalles de que para 2002 había empezado a tener algún tipo de relación con representantes de Cáritas.

"Según el relato que en primera persona hace Frischman en su diario, queda claro que hizo donaciones de dinero, en particular para una obra de Cáritas en Parque Patricios, que efectivamente fue inaugurada en 2004 y a cuya inauguración asistió monseñor Jorge Bergoglio, hoy el Papa Francisco, según consta en notas periodísticas de la época fácilmente consultables en Internet", explicaron las sobrinas en el escrito.

Lo importante, para la querella, es que en las anotaciones Frischman sostuvo que "debía cortar su vínculo con Cáritas" porque advirtió que la persona con la que se hablaba solo estaba interesada en su dinero.

Peritaje

La causa penal, cuya existencia reveló Infobae en diciembre pasado, se inició con una denuncia de una de las sobrinas del hombre fallecido. Según se desprende del expediente judicial, se hizo un primer peritaje caligráfico con las fotocopias de la confección del fideicomiso cuestionado hasta que se logró conseguir el documento original.

Un especialista del Cuerpo de Peritos Calígrafos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue categórico y, según se desprende de la causa, "sin dar lugar a duda alguna concluye que no se establece la intervención escritural de Frischman en las firmas que figuran en el fideicomiso".

En cambio, una perito propuesta por la defensa sostuvo que "no merece descartarse la intervención de Frischman en la intervención gráfica de las cinco firmas cuestionadas.

El documento impugnado por la querella habría sido rubricado en Montevideo. Según los registros de la Dirección Nacional de Migraciones (DGM), para la fecha de la firma Frischman no salió del país.

Para el Ministerio Público Fiscal "la utilización del falso [sic] fideicomiso de fecha 25 de junio de 2002 se dispuso en beneficio propio o de terceros, con fecha 15 de febrero de 2015, la suma de US$ 3.019.439; ello, en claro perjuicio del nombrado [Frischman] y de sus posibles herederos".

Presentación espontánea

Apenas tomaron conocimiento de la causa penal, representantes de Cáritas Argentina se presentaron espontáneamente en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nº1 porteña. En un escrito explicaron que el 12 de abril de 2012 habían tomado conocimiento, por una notificación de Merrill Lynch Bank & Trust Company, de que Cáritas era única beneficiaria de un fideicomiso firmado por Frischman.

En 2014, después de la llamada que recibió por parte de uno de los abogados de la querella, Cáritas Argentina se comunicó Merrill Lynch Bank & Trust Company para explicarle las dudas sobre la autenticidad de la firma de Frischman.

En noviembre de 2014, Cáritas Argentina recibió una respuesta de Merrill Lynch Bank & Trust Company en la que se les explicó que se "siguieron los procedimientos habituales para asegurar la validez de los documentos del fideicomiso" y que "Frischman no solo firmó el contrato del fideicomiso sino también otros documentos y, revisando todos los documentos originales firmados, Merrill Lynch Bank & Trust Company no tiene dudas de que las firmas de Frischman son auténticas".

