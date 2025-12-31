Apagón de Edesur: por qué se cortó la luz en Buenos Aires en la víspera de Año Nuevo

La previa del Año Nuevo encontró a gran parte de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano sur sin suministro eléctrico. El apagón comenzó pasadas las 23 del martes y se extendió durante la madrugada, con un impacto desigual pero persistente en distintos puntos del Área Metropolitana. Aun cuando con el correr de las horas el servicio empezó a normalizarse, la cantidad de usuarios sin luz volvió a crecer durante la mañana, lo que mantuvo activos los reclamos y las tareas técnicas.

Vecinos suben a redes sociales imágenes del impacto del apagón

Según la información oficial difundida por Edesur, en el último reporte 13.874 usuarios continuan sin suministro, mientras que 2.663.424 clientes ya recuperaron la electricidad. La empresa explicó que el origen del apagón se debe a interrupciones no programadas del servicio de media tensión, una falla que tuvo efecto simultáneo tanto en la Capital Federal como en distritos del sur del conurbano bonaerense.

Las primeras postales del corte comenzaron a circular pocos minutos después del inicio del apagón. Avenidas y calles sin alumbrado público y zonas céntricas sumidas en penumbras marcaron la escena nocturna. En el área del Obelisco, la imagen fue elocuente: el monumento apareció rodeado de oscuridad, mientras que, a pocas cuadras, el Congreso Nacional permaneció encendido.

El Obelisco con toda la ciudad a oscuras a su alrededor

Los registros del ENRE permitieron reconstruir la evolución del evento. En el primer pico, cerca de las 23, se contabilizaron 38.682 usuarios sin servicio. Luego, el sistema recién alrededor de las 4 volvió a mostrar datos oficiales: más de 920.000 puntos sin suministro. Minutos después, la cifra descendió a 250.000 y, cerca de las 5, se ubicó en torno a los 40.000. A las 7 de la mañana la cifra descendió a 7000, pero a las 10 de la mañana se contabilizaron 12.353 usuarios sin suministro.

Dentro de la Ciudad, los cortes por media tensión alcanzaron barrios como Almagro, Balvanera, Barracas, Flores y San Nicolás, mientras que en el conurbano se reportaron fallas en Avellaneda, Berazategui, Lanús, Bernal y Quilmes. En paralelo, las interrupciones de baja tensión afectaron una extensa nómina de distritos porteños y bonaerenses, entre ellos Boedo, Floresta, Liniers, Mataderos, Parque Avellaneda, Parque Chacabuco, San Cristóbal, Villa Crespo, Villa Devoto, Villa Lugano y Villa General Mitre, además de Almirante Brown, Cañuelas, Florencio Varela, Lomas de Zamora, Temperley, Banfield, Valentín Alsina y Monte Chingolo.

Amplias zonas de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se encuentran afectadas por cortes de luz

El detalle por zonas mostró focos especialmente comprometidos. Almagro encabezó la lista dentro de la Ciudad, con 6.118 usuarios sin luz por una falla en media tensión. En Avellaneda se registraron 3.926 clientes afectados, mientras que Parque Patricios sumó 1.912. También se reportaron interrupciones en Constitución (608), Flores (572) y Parque Avellaneda (467).

En el conurbano sur, el impacto más severo se concentró en Alejandro Korn, partido de San Vicente, donde 6.330 usuarios permanecieron sin suministro durante varias horas. Ingeniero Allan, en Florencio Varela, registró 3.143 afectados, y El Pato, en Berazategui, alcanzó los 2.516. En estas zonas, los reclamos se multiplicaron durante la madrugada y la mañana siguiente.

En paralelo, Edenor informó 2.303 usuarios sin servicio dentro de su área de concesión. En este caso, los cortes se presentaron de manera más dispersa y estuvieron mayormente asociados a fallas de baja tensión. Los principales focos se localizaron en Villa Ortúzar, Palermo y Agronomía, además de partidos del conurbano norte y oeste como Escobar, Ituzaingó, La Matanza, Merlo y San Isidro. El evento más relevante dentro de esa red correspondió a una interrupción programada por tareas de mantenimiento en Merlo, que afectó a 373 usuarios y se normalizó cerca de la una de la madrugada.

INFORMACIÓN IMPORTANTE‼️



Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano.



Nuestros equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona.



El suministro será restablecido en etapas. — Edesur Argentina (@OficialEdesur) December 31, 2025

La explicación técnica llegó desde Edesur poco antes de las 2, cuando la empresa informó a través de la red social X que detectó una falla en la subestación Bosques, con impacto en otras subestaciones de la Ci

udad y el conurbano. “Nuestros equipos técnicos trabajan en la zona y el restablecimiento del suministro se realizará de manera gradual”, indicaron en un primer mensaje. Más tarde, cerca de las 4, precisaron que más del 50% de los clientes afectados ya había recuperado el servicio, aunque advirtieron que la normalización total se concretaría por etapas.

ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE ‼️



Edesur informa que más del 50% de los clientes afectados por la falla que se inició en la Subestación Bosques y que generó una afectación en otras subestaciones ya recuperaron el suministro. pic.twitter.com/lGgpcQiWvL — Edesur Argentina (@OficialEdesur) December 31, 2025