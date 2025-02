Carlos Carrascosa: “Nicolás Pachelo es un psicópata porque no siente culpa”

“Una misión cumplida porque María no está, eso es irreversible”, con esa frase resume Carlos Carrascosa, viudo de María Marta García Belsunce, lo que generó en él la decisión de la Cámara de Casación Penal bonaerense, que ayer confirmó la sentencia a prisión perpetua contra Nicolás Pachelo, autor del crimen de la socióloga, ocurrida en el country Carmel el 27 de octubre de 2002.

En una entrevista con LA NACION y tras la decisión judicial, contó: “Fundamentalmente, puedo decir que uno no puede vivir semejante tragedia. Lo único que puedo decir es misión cumplida . Le prometí a mi mujer para mis adentros que iba a saber quién la había matado. Solamente es eso, una misión cumplida porque María no está, eso es irreversible” y agregó: “Sigo acordándome de ella. Fue mi gran mujer, amiga y amante. Todo.”

Con respecto a la sentencia a Pachelo dijo: “Por supuesto que me va a cambiar la vida porque estoy seguro de que va a pasar los 25 años adentro, que es lo que implica la prisión perpetua. La sentencia hay que leerla, es tan perfecta, tan bien escrita, que ninguna otra apelación que llegue a hacer lo va a dejar libre. Va a pasar los 25 años adentro”.

María Marta García Belsunce y Carlos Carrascosa Telam

Sobre cómo son sus días, agregó: " Mi vida transcurre con tranquilidad, soy jubilado, fui agente de bolsa, los mercados están divertidos, paso mucho tiempo mirando los mercados, aún tengo amigos que siguen mis consejos, mantenemos una comunicación constante. Juego cuatro horas por día al bridge en la computadora. Vivo en Luján e hice una especie de nueva familia. Estoy con los padres de Jorgelina, una gran amiga, taurina como mi mujer, como no tenía lugar en su casa, me alojó acá, ya que nadie de la familia de María Marta me podía alojar porque estaban todos procesados y no me podían tener porque yo tenía prisión domiciliaria. Jorgelina, fue quien siempre puso toda la fuerza cuando me veía flojo de ánimo, siento que me la mandó María Marta”.

Hizo una pausa y continuó:”E l año pasado viaje a España, el anterior a Italia y siempre en compañía de mi amiga Jorgelina y su hija, en ese momento estaba sola. Nos llevamos bárbaro. Este año no sé si podré viajar, estoy más achacado, me cuesta trasladarme, no sé qué dirá la kinesióloga”. Además, agregó: “Sigo fumando, tomo mis tragos, no me cuido en las comidas y tampoco hago mucho ejercicio”.

Carlos Carrascosa tampoco se olvidó de los amigos que hizo en la cárcel donde estuvo preso acusado del crimen de su esposa hasta que fue encontrado culpable y liberado. “Cada tanto voy a ver a César que está en la cárcel, el otro Pinocho quedó libre y está trabajando muy bien con su hermano. Nos vemos afuera cada tanto, nos hablamos por teléfono y vamos a tomar un café y unas copas por ahí”, dijo.

”César y Pinocho son mis amigos de verdad y pude ver en ellos lo que siempre digo, conocí la parte buena de los hombres malos. Ellos me fueron demostrando su parte buena en todo, hemos sido muy amigos, muy compañeros y sí, realmente son mis amigos, con los que compartí celda, tres años con cada uno”.

Respecto a su futuro, contó: “No tengo la menor idea de como voy a vivir de ahora en más, hoy vivo día a día. Me tengo que dividir un poco, por un lado, tengo a la familia de María Marta, que seguimos viéndonos habitualmente. Es más, acabo de llegar de Córdoba de los 60 años del hermano más chico. Por otro lado, mi familia de sangre, los hijos de mi hermana que viven todos en la provincia de Corrientes, normalmente paso un mes con ellos. Estoy pensando en irme a verlos porque ellos han estado tan cerca de mí. En este momento me dieron ganas de estar en familia. Es lo único que se me ocurre como posibilidad en este momento. Veremos”.

Por María Cabrera