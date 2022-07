Caso Daiana Abregú: “Sé que a mi hija la mataron ellos”, aseguró la madre de la joven que apareció muerta en una comisaría de Laprida

“Sé que a mi hija la mataron ellos”, dijo hoy la madre de Daiana Abregú al apuntar contra los policías que detuvieron a su hija, hallada sin vida en un calabozo de la Estación Policial Comunal de la ciudad de Laprida, el 5 de junio pasado. Además, aseguró que tuvo que insistir en que se le realizara una segunda autopsia, la cual determinó que la joven no se había suicidado y por la que se detuvo a cinco efectivos.

María Laura Abregú desestimó en declaraciones radiales que Daiana se haya quitado la vida, argumento que habían dado los oficiales que estuvieron con ella dentro de la Estación Policial luego de detenerla. “Vino una policía y me dijo que se había querido suicidar. La torturaron, ellos la mataron, yo conocía a mi hija”, afirmó la mujer.

Además, habló sobre el apoyo que recibió su familia desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organización que, explicó María Laura, sugirió que se realizara una segunda autopsia.

Daiana Soledad Abregu fue hallada muerta en un calabozo de una comisaría en Laprida

“Al principio le habían dicho a nuestro abogado que no era necesaria otra autopsia, pero insistimos y se hizo”, dijo María Laura a la emisora La 990.

Realizada la segunda autopsia se determinó que la joven no había muerto por “asfixia mecánica”, lo que desmontaba la hipótesis divulgada desde las fuerzas de seguridad. La nueva pericia, en su informe preliminar, develó que no se encontraron en el cuello y vías superiores marcas o lesiones compatibles con un lazo de ahorcamiento.

Por ello se detuvo a cinco efectivos: Vanesa Núñez, Juliana Zelaya, Adrián Núñez, Pamela Di Bin y Leandro Fhur.

Tras ello el abogado de la familia Abregú pidió que la caratula de la causa, en manos del Juzgado de Garantías 1 de Olavarría, pasara a ser “homicidio agravado por la función público, con el agravante de saña y alevosía”.

Por otra parte, la madre de Daiana dijo que se sentía acompañada por la gente de Laprida y no tanto por las autoridades y la iglesia a la que asiste. “Yo voy a la iglesia y no me siento acompañada por la iglesia. El intendente me llama a veces para mandarme un psicólogo, pero recibo más ayuda y apoyo de la gente de Laprida”, cerró.