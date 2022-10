Caso García Belsunce: “A la mina le metés un tortazo y la dormís”, el sugestivo audio de Nicolás Pachelo a seis meses del crimen

“¿Te crees que la mina era Rambo? A la mina le metes un tortazo y la dormis”, así, el 25 de abril de 2003, a casi seis meses del homicidio de María Marta García Belsunce, Nicolás Pachelo, acusado de ser el autor material del crimen hablaba por teléfono y analizaba cómo, para él, pudo haber sido el ataque que terminó con la vida de la socióloga, asesinada en su casa del country Carmel, de Pilar, el 27 de octubre de 2002.

El audio de la intervención telefónica fue difundido hoy por el Ministerio Público Fiscal en la reanudación del tercer juicio por el homicidio de García Belsunce, donde Pachelo y los exvigiladores de Carmel Norberto Glennon y José Ortiz son juzgados por el delito“robo agravado por el uso de arma en concurso real con homicidio criminis causae agravado”, para los que se prevé la pena de prisión perpetua.

Nicolas Pachelo: "Le pegas un tortazo y la dormís"

Para los fiscales Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González, la conversación telefónica entre Pachelo y una persona no identificada es una prueba de que el sospechoso tenía información de cómo había sido el ataque que terminó con el asesinato de la socióloga.

En otra parte del audio, Pachelo le pregunta a su interlocutor: “¿Vos te creés que peleó como una leona, una mina de 45 kilos, de qué leona me estás hablando?”.

También se refirió a los rastros de sangre hallados en la escena del crimen. Las pruebas de ADN realizadas luego del homicidio a una mancha hemática hallada junto al cuerpo de García Belsunce determinaron dos perfiles genéticos masculinos y uno femenino, pero a la fecha no se pudo determinar las identidades de dichos rastros.

”Esa sangre que hay ahí no sé de quién carajo va a ser. Va a ser de alguien que se la pusieron, o yo, o Belsunce o no sé quién carajo. O sangre del mismo Carrascosa, pero no porque su mujer lo haya herido cuando la estaba matando, sino porque el tipo se debe haber cortado afeitándose, o la perra en celo, o la concha de la lora”, sostuvo Pachelo al referirse a esa prueba.

El exvecino de Carmel se extrajo dos veces sangre para cotejar con los perfiles de ADN adquiridos y ambas dieron negativo, al igual que su exesposa, Inés Dávalos Cornejo.

En la audiencia de hoy volvió a declarar como testigo ante los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin el jefe de gabinete de Delitos Informáticos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro, comisario inspector Christian Blanco, que manifestó que Pachelo triplicó la cantidad de llamadas realizadas con su celular los días posteriores al crimen, lo que llamó la atención debido a que “no era una persona que abusaba del teléfono”, según informó la agencia de noticias Télam.

El comisario inspector Christian Blanco declaró por tercera vez en el juicio por el homicidio de García Belsunce

Según el especialista, del análisis de las llamadas del teléfono celular de Pachelo surgió que el promedio de comunicaciones en la semana previa al crimen era “entre nueve y diez”, entre las que incluyó el discado para conocer el saldo de su teléfono, mientras que el domingo 27 realizó diez llamadas.

Al día siguiente, hubo un total de 24 comunicaciones, en tanto que el martes y miércoles subsiguientes fueron 12 y 19, respectivamente.

”[Pachelo] venía realizando 11 comunicaciones y luego del homicidio, las duplicó. Me focalicé a ver a quien llamó y noto que se sumaron cinco contactos que con anterioridad al hecho no había llamado jamás. Fueron cinco inmobiliarias a las que llamó”, explicó Blanco.

Además, el especialista detalló que el día 2 de diciembre de 2002 de la línea a nombre de Pachelo se realizaron 31 llamadas y al día siguiente, otras 32 comunicaciones, “por lo rompió con una rutina”.

”Después del homicidio triplicó sus comunicaciones”, concluyó Blanco luego de presentar las planillas analizadas por el programa de comunicaciones VAIC,“el software que permite simplificar el análisis de las comunicaciones telefónicas”.