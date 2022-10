Caso García Belsunce: “Compró 15 balas” y otras afirmaciones en una cámara oculta que puede complicar a Nicolás Pachelo

“Compró 15 balas”; “Era un 32, no me acuerdo qué marca”; “Y él me dijo: este revólver te lo voy a dejar a vos. Vino y probó unos tiros”; “No salían todos los tiros. Salían algunos y otros no salían. No sé si eran las balas o el revólver”. Era noviembre de 2003 y Mario Rivero hablaba de Nicolás Pachelo, el exvecino del country Carmel, de Pilar, que desde el 13 de julio pasado es juzgado por ser el presunto autor material del homicidio de María Marta García Belsunce. El hombre, que falleció en enero pasado y en ese momento trabajaba como casero en la tosquera familiar del ahora imputado, no lo sabía, pero su testimonio fue filmado con una cámara oculta por un investigador.´´

La cámara oculta que puede ser clave en el juicio del homicidio de García Belsunce

Carlos González, el investigador que en noviembre de 2003 filmó a Rivero, declaró como testigo el miércoles pasado ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de San Isidro, a cargo del debate donde se juzga a Pachelo. Bajó juramento de decir la verdad, dijo que trabajo para la familia de la víctima después de haber sido contrado por los abogados Oscar Salvi y Alejandro Novak recordó el encuentro con el caso de la tosquera.

A García Belsunce la mataron el 27 de octubre de 2002 a balazos con un viejo revólver calibre 32.

La cámara oculta y la investigación hecha por González ya habían sido mencionadas en la audiencia donde declaró como testigo John Hurtig, uno de los hermanos de la víctima.

¿Usted vio la filmación que se obtuvo de la cámara oculta?, le preguntó el 17 de agosto pasadoel fiscal Patricio Ferrari a Hurtig. “Sí”, fue la respuesta.

Rivero, en la filmación, hizo referencia a que por pedido de Pachelo compró 15 balas calibre 32 y que practicó tiro en la tosquera. En otra cámara oculta, hecha también por González, el casero sostuvo que el ahora imputado tiró seis o siete [balas]. Me lo iba a dejar a mí [el arma]. Era un 32 largo”, dijo en la grabación, difundida ante los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin.

La audiencia, que para el Ministerio Público Fiscal fue clave, fue presenciada por seguida con atención por Carlos Carrascosa y Horacio García Belsunce (h.), esposo y hermano de la víctima, respectivamente.

Antes de que fuera exhibida la cámara oculta, González hizo un relato de su trabajo como investigador privado. Recordó que acompañó a Hurtig a un bar de recoleta donde se reunió con Francisco Pachelo, hermano del sospechoso.

En ese encuentro, según dijo Hurtig bajo juramento de decir la verdad, Francisco Pachelo le afirmó: “Mi hermano mató a tu hermana”.

Francisco Pachelo, cuando declaró en el juicio, afirmó que, poco antes del homicidio de Carmel, su hermano Nicolás había comprado proyectiles calibre 32.

Nicolás Pachelo está acusado de ser el asesino de García Belsunce

González dijo que después del encuentro en el bar de Recoleta fue a dos comercios de Del Viso, en Pilar, donde supuestamente Pachelo había comprado los proyectiles: uno era una vidriería y otro un local donde se vendían pájaros y alimento, conocido como la pajarera donde adquirió 12 balas calibres 32 largo por las que pagó 11 pesos. Todo quedó registrado en una filmación hecha con una cámara, que luego presentó en una escribanía.

El investigador privado tuvo dos encuentros con Rivero, uno en noviembre de 2003 y en 2005. Marcelo Rodríguez Jordán, uno de los abogados de Pachelo, se opuso a la difusión de la cámara oculta a la que calificó de prueba ilegal.

“Estamos dejando pasar cosas que no debería suceder. Nos negamos a esta exhibición de películas no autorizadas por juez alguno. Está prohibido distribuir prueba ilegal”, sostuvo Rodríguez Jordán. Calificó la cámara oculta como “clandestina”.

Cuando González le preguntó cuándo había sido la compra de los proyectiles y la practica de tiro que hizo Pachelo en la tosquera, Rivero sostuvo: “Hace mucho”.

“¿Pero antes o después del robo [a un vecino de la tosquera le habían robado a principios de octubre de 2002 un revólver calibre 38 y una escopeta?”, indagó el investigador privado. Rivero respondió: “Después, después”. “¿No recuerda la fecha”, indagadó González y el casero respondió: “No”.

Pero, el investigador privado insistió. Volvió a indagar sobre cómo había sido la compra de los proyectiles y después preguntó: “¿Y eso que habría sido en octubre del año pasado [por 2002] más o menos?”. Rivero dijo: “Por ahí, septiembre, octubre”. “¿Cómo? Acérquese que tengo un problema el oído, no escucho bien”, pidió el detective. “O noviembre, hacía calor”, aclaró el casero.

En noviembre 2002 todavía no se sabía que García Belsunce había sido asesinada. Recién, el 2 de diciembre de ese año se hizo la autopsia y se descubrieron los cinco proyectiles en el cráneo de la víctima.

González insistió con “septiembre, octubre” y, en ese momento, Rivero espetó un lacónico: “Claro”.

Después, el casero recordó la práctica de tiro en la tosquera. “Y él me dijo: ´este revólver te lo voy a dejar para vos´. Vino y probó unos tiros. No salían todos los tiros. Salían algunos y otros no salían. No sé si eran las balas o el revólver [el motivo por el que no salían todos los proyectiles]” .

El casero declaró como testigo ante el fiscal Andrés Quintana en 2017, en la instrucción de la caisa. Como el casero murió en enero pasado, el representante del Ministerio Público le al tribunal que se incorpore el testimonio por lectura.

