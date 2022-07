Caso García Belsunce: “el olor a sangre” y “la desgracia del fiscal soberbio”, las definiciones de dos testigos

La séptima audiencia del juicio donde es juzgado Nicolás Pachelo por su presunta responsabilidad en el homicidio de María Marta García Belsunce, crimen ocurrido hace casi 20 años en el country Carmel, de Pilar, comenzó con la declaración testimonial de Ema Benítez, la empleada doméstica de la víctima y quien limpió el baño y la habitación de la casa donde ocurrió el asesinato.

En un breve testimonio, Benítez recordó “olor a sangre” que había en el baño a pesar de la limpieza que había hecho. “Tiré mucha agua, detergente y lavandina. Quería sacar el olor a sangre”, sostuvo la testigo ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4, a cargo del debate.

La siguiente testigo del Ministerio Público fue Nora Burgues de Taylor, la amiga de la víctima conocida como Pichi Taylor. Estuvo imputada por el encubrimiento del crimen hasta 2007 cuando fue sobreseída. Su testimonio comenzó con duras críticas hacia Diego Molina Pico, el primer fiscal que tuvo a su cargo la investigación del homicidio.

Ema Benítez y Pichi Taylor mientras esperaban declarar Fabián Marelli

“Tuvimos la desgracia de tener un fiscal como Molina Pico. Es un soberbio. A mí me embaucó ese fiscal porque me imputó por cosas que yo no hice”, sostuvo la testigo.

Con la voz quebrada, la amiga de la víctima afirmó: “Fue terrible lo que hemos vivido, el daño que nos hizo [Molina Pico], sacarme esposada, el pánico de mis hijos que no podían salir, las amenazas. ¿Por qué tuve que vivir todo eso?”.

Anteayer, el abogado Gustavo Hechem, que representa a Carlos Carrascosa y a María Laura García Belsunce, esposo y hermana de la víctima, respectivamente, denunció al fiscal Molina Pico por considerar que durante la investigación del crimen cometió el delito de encubrimiento agravado.

La denuncia fue presentada por Hechem en la Fiscalía General de San Isidro. Para el abogado, Molina Pico cometió el delito de encubrimiento agravado, que prevé una pena de hasta seis años de prisión.

La presentación de Hechem, según fuentes al tanto de la denuncia, fue hecha por “derecho propio”, es decir, a título personal y no en representación de sus clientes.

El abogado decidió denunciar a Molina Pico, el fiscal que acusó y llevó a juicio a Carrascosa y a la familia de la víctima por su presunta responsabilidad en el crimen, después del testimonio de tres testigos que declararon ante el tribunal donde son juzgados Pachelo y los exvigiladores de Carmel José Ortiz y Norberto Glennon.

La semana pasada declararon, entre otros testigos, el comisario general (R) Angel Beserra, el comisario mayor (R) Alejandro Elorz, ambos de la policía bonaerense, y el abogado Alejandro Arauz Castex, exvecino un exvecino del country Carmel.

Los tres testigos citados hicieron una fuerte crítica al trabajo hecho por Molina Pico y su decisión de descartar la hipótesis que vinculaba a Pachelo con el homicidio.

Nicolás Pachelo habla con dos de sus abogados, Roberto Ribas y Marcelo Rodríguez Jordán (parado) Fabián Marelli

Pichi Taylor, bajo juramento de decir la verdad, también afirmó que su amiga, María Marta, le dijo que le tenía miedo a Pachelo.

“María Marta me dijo: ‘Le tengo miedo a Pachelo’”, dijo la testigo ante los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin.

Pichi Taylor habló de Tom, el perro de García Belsunce y Carrascosa que desapareció de la casa y por el que le habrían pedido un rescate para devolverlo.

“Se comentaba que el perro estuvo unos días en el lavadero de Pachelo, pero María Marta no quería decir nada”, recordó la mujer.