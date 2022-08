Caso García Belsunce: “Si lo conocieran, sabrían que fue él”, la cruda confesión del hermano de Nicolás Pachelo

María Marta García Belsunce, la socióloga asesinada a balazos en el country Carmel, de Pilar, el 27 de octubre de 2002, era su madrina. Cuando sucedió el crimen era un adolescente. Hoy, casi 20 años después, fue testigo en el juicio donde Nicolás Pachelo, un exvecino de la víctima, es juzgado por su presunta responsabilidad en el homicidio. Bajo juramento de decir la verdad, Michael Taylor reveló un encuentro que tuvo en las últimas horas con Francisco Pachelo, donde el hermano del acusado le dijo: “Para mí la mató Nicolás. Si lo conocieran, sabrían que fue él. Casos como el de él hay uno en 40 millones. Es un psicópata”.

Así lo afirmó Taylor ante los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de San Isidro, a cargo del debate. Con la declaración del ahijado de García Belsunce concluyó la decimoséptima audiencia del juicio.

El testigo, que se presentó como empresario, afirmó que Francisco Pachelo a su hermano no lo llama por su nombre, Chucky, un diabólico personaje de películas de terror.

A lo largo de su declaración, Taylor, hijo de Nora Burgués, una de las mejores amigas de García Belsunce, nombró al hermano de Pachelo por su apodo, Pancho. Explicó que tienen amistades en común.

No es el primer testigo que en el juicio relata las afirmaciones de Francisco Pachelo. El miércoles pasado, John Hurtig, hermano de la víctima, recordó un encuentro con el hermano del exvecino de Carmel. “Mi hermano mató a tu hermana”, fue la relevación que escuchó cuando se reunieron en un bar de Recoleta, en 2003, según contó en el debate.

Taylor también sostuvo que mientras los hermanos Pachelo trabajaron en la tosquera de Villa Rosa que habían heredado de su padre, Roberto Pachelo, fallecido en 1996, Pancho tenía custodia.

Nicolás Pachelo, el acusado Ricardo Pristupluk - LA NACION

“A mi papá lo mató Nicolás”, también le dijo Francisco Pachelo a Taylor, según el relato del testigo. Pachelo padre murió en 1996 en la tosquera. Fue encontrado con un disparo en la cabeza y un arma de fuego en una mano. La investigación se cerró como suicidio.

“[Pachelo] No es una carmelita descalza. El tipo es un delincuente y toda la vida fue así”, sostuvo Taylor antes de finalizar su declaración testimonial.

Carlos Carrascosa, el esposo de la víctima Ricardo Pristupluk - LA NACION

La audiencia había comenzado con el anuncio de que el esposo de la víctima, Carlos Carrascosa, declarará como testigo el viernes próximo. Así lo adelantó el fiscal Patricio Ferrari. Ese día también se presentará Beatriz Michelini, la masajista de García Beslunce y quien en 2011 fue juzgada y absuelta por el delito de encubrimiento.

El testimonio de Carrascosa es una de las declaraciones más esperadas del juicio. El esposo de García Belsunce estará sentado a pocos metros de donde Pachelo sigue las alternativas del juicio.

Carrascosa volverá a la misma sala de audiencias donde en julio de 2007 fue condenado por el encubrimiento del homicidio de su esposa.

Pero en 2009, el Tribunal de Casación bonaerense consideró que había sido coautor del crimen, modificó el fallo de primera instancia y envió al viudo a prisión.

Tras siete años de apelaciones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó una revisión integral de la causa y en 2016 un nuevo fallo detectó graves irregularidades en el proceso, absolvió a Carrascosa y le otorgó la libertad.

Esa absolución fue cuestionada por la Procuración General bonaerense, que en 2018 llegó en queja al máximo tribunal del país. Pero, finalmente, en diciembre de 2020, los jueces del máximo tribunal rechazaron el último recurso y dejaron firme la absolución del viudo.

“El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, resulta inadmisible. Por ello, y oído el señor Procurador General de la Nación interino, se desestima la queja”, sostuvieron el por entonces presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, y los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.

El anuncio de Ferrari fue una especie de contragolpe. El 5 de este mes, Pachelo había desafiado al Ministerio Público al anunciar que solo iba a responder preguntas de los fiscales cuando le anticiparan a sus abogados defensores, con 72 horas de antelación, los testigos citados para cada jornada.

Tras anunciar los testigos del viernes próximo, Ferrari ironizó: Ahora, veremos si Pachelo responde el interrogatorio [de los fiscales]”.

Finalmente, en la audiencia de hoy, el exvecino de Carmel respondió preguntas del Ministerio Público Fiscal, pero solo para aclarar cuestiones respecto a su presencia en e shopping Paseo Alcorta el día del homicidio, el 27 de octubre de 2002.

Pachelo pidió declarar tras la declaración testimonial del periodista Pablo Duggan, que siempre sostuvo la hipótesis de que el asesino de García Belsunce fue el exvecino del country. Publicó con un libro sobre el caso, Carmel.

Tras recordar su investigación periodística, Duggan sostuvo: “Pachelo era la única persona que mentía con respecto a lo que había hecho el 27 de octubre de 2002 [el día del homicidio]”.

El periodista habló sobre lo que definió como la “coartada falsa de Pachelo”: la visita a una juguetería de Paseo Alcorta con su madre, Silvia Ryan, que murió a fines de mayo de 2003 al arrojarse desde un piso 11, y con su hijo Felipe, que en ese momento tenía 7 años.

Duggan sostuvo que hay un informe de la empresa VISA donde se sostuvo que la compra [un regalo de cumpleaños a Felipe por parte de Ryan] se había hecho a as 21.40 y no a las 19.40 como sostuvo siempre Pachelo.

Entonces, el acusado, tras un cuarto intermedio, pidió hablar. Sostuvo que se había enterado por la declaración de Duggan que existía un informe de la empresa VISA y que, con su abogada Raquel Pérez Iglesias, corroboraron el expediente y que el horario fijado fue el de las 21.01.

“Cuando dije que estuve a las 19.40 en la juguetería no fue para generar una coartada falsa. El ticket [de compra] decía eso. Me vengo a enterar 20 años después de que la compra se hizo a las 21.01. Nunca quise hacer una coartada falsa, me guíe por un ticket”, explicó Pachelo ante los jueces.

Después, aceptó preguntas del fiscal Ferrari, pero aclaró que solo iba a responder sobre la visita a Paseo Alcorta.

Ante la mayoría de las preguntas hechas por el representante del Ministerio Público, Pachelo respondió que no recordaba.

Hubo una serie de chicanas dialécticas entre el fiscal y el acusado. Cuando el acusado terminó de declarar, Ferrari pidió que quedara constancia que no había respondido. Entones, el juez Rossi espetó: “Hay que ser precisos. No lo que usted quería, pero responder, respondió”.