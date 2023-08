escuchar

Susana Trimarco confirmó hoy la existencia de una carpeta con imágenes del cuerpo sin vida de su hija María de los Ángeles Verón o Marita, secuestrada en abril 2002 por una red de trata de personas. Además, junto a sus abogados, aseguró que “no hay un giro en la causa”, sino pruebas nuevas por las que “personalidades públicas y del poder en Tucumán”, así como sindicalistas de Luz y Fuerza y otros gremios, podrían ser imputados en la causa.

“Lamento dar esta mala noticia. Es muy triste y doloroso”, dijo Trimarco en una conferencia de prensa en la sede de la Fundación María de los Ángeles en Tucumán, junto a sus abogados José D’Antona y Carlos Garmendia. Allí, los tres dieron detalles de las nuevas pistas que se investigan en la Justicia Federal y de la documentación que prueba que el cuerpo sin vida de su hija apareció en una clínica sindical, Luz Médica.

“Las fotos se incluyeron en una carpeta que se utilizó para extorsionar al responsable del centro de salud, un gremialista”, denunció D´Antona, auque indicó que aún no han visto la carpeta, pero que todos los elementos de prueba que se fueron juntando desde los dichos de un testigo, lo comprueban.

Susana Verón con la foto su hija Marita, secuestrada en 2002 Archivo

“En primer lugar le quiero agradecer que se interesen por esta lucha de tantos años y lamento dar esta mala noticia que hace 40 días atrás vengo procesando. Es muy triste y doloroso para nosotros”, comenzó Trimarco ante varios medios de prensa para hablar de lo que le habría ocurrido a Marita.

“Siempre dije que a mi hija la busqué con ilusión de que esté con vida y que la quiero como sea, si está con vida o si está muerta, quiero los huesos de ella para que tenga justicia, para que su familia, su hija, su hermano y yo como mamá tengamos un lugar para ponerle una flor”, dijo emocionada.

Por su parte, Garmendia aclaró: “Acá no hay ningún giro. Hay una investigación que por el momento puede complejizarse; pueden resultar imputadas varias personas más, de renombre público, por haber encubierto y haber sabido el paradero y el fin o no de Marita y haberlo ocultado por lo menos 10 años. No podemos ser precisos con la fecha porque eso lo determinará la Justicia”.

En tanto, D´Antona explicó que la indagación se inició desde la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y se judicializó ante la Fiscalía Federal de Tucumán, a cargo de Juan Agustín Chit.

Ayer había trascendido que el ya fallecido Julio Luna, dirigente del gremio Luz y Fuerza de Tucumán y responsable de la clínica, sabía que el cuerpo de la joven estuvo en la morgue del centro de salud y que esas fotos fueron utilizadas por adversarios para extorsionarlo.

Consultada sobre cuál era el gremio, Trimarco dijo: “Es Luz y Fuerza, lo digo yo porque soy la mamá y no le tengo miedo ni al diablo y voy a seguir hasta el final. Hay mucha gente involucrada, hay médicos involucrados. Luna era amigo de la Chancha Ale [uno de los sentenciados que murió en prisión domiciliaria en junio pasado], eran todos mafiosos”.

Luego, detalló: “Son personas con vínculos muy fuertes con la Chancha Ale y la pelea se da porque la Chancha se quería apropiar de esos gremios y ahí se da el conflicto y aparece la carpeta con el cuerpo de mi hija muerta. Me lo dijo esa persona que declaró con DNI y le agradezco que haya tenido la valentía porque nadie tiene los huevos suficientes para hablar y decir la verdad. Y lo digo yo porque soy la mamá, porque si es así, mataron a mi hija, y digo la verdad”.

Luego, Trimarco dio más detalles del testigo que le aseguró que vio el cuerpo de la joven en la morgue: “Me fui a Buenos Aires y esta persona me dijo que no podía vivir sin decirme que él sabía lo que le había pasado a Marita. La carpeta existe porque se amenazaban entre ellos y la usaban como herramienta para pelearse entre bandas”.

Caso Marita Verón: la conferencia de prensa de Susano Trimarco sobre las novedades en el caso

Trimarco señaló que la mayoría de las denuncias que se recibieron se dieron luego de la muerte de “La Chancha” Ale en junio pasado. Consultada sobre quiénes son esas personas del poder implicadas, Trimarco prefirió contestar: “Ahora no podemos decir nada, pero saberlo me ha afectado mucho porque son conocidos míos. Uno no termina de conocer a las personas, muchos se acercan y se hacen los amiguitos para robar información porque las mafias les pagan para que hagan eso”.

Tras ello D´Antona concluyó: “La prueba recolectada permite que haya muchas imputaciones. La carpeta no la vimos, no la tenemos, pero distintos elementos y medios de prueba van a ese lugar. Los implicados son gente muy conocida y parte del poder de Tucumán”.

El caso Marita Verón

Marita, quien era madre de una niña de 3 años, fue vista por última vez cuando dejó su casa en la ciudad de San Miguel de Tucumán el 3 de abril de 2002, para ir a una consulta médica. Un testigo reveló más tarde que fue secuestrada y subida a un auto.

Desde ese día, su madre, Susana Trimarco, comenzó a luchar por saber qué ocurrió con ella y gracias a su impulso se reveló una red de trata entre las provincias de Tucumán y La Rioja.

María de los Ángeles Verón con su hija Micaela Sol en brazos.

Con el transcurso de los años, la investigación impulsada por Trimarco y su familia, así como por la Policía y los fiscales que intervinieron en la causa, concluyó que Marita sufrió un secuestro con fines de trata de personas para la prostitución realizado por un grupo delictivo de Tucumán.

En 2012, comenzó el juicio del denominado “Caso Marita”, con 13 imputados por el secuestro de la joven: los hermanos María Jesús y Víctor Rivero -vinculados al clan Ale -; la dueña de prostíbulos riojanos Irma Lidia Medina; los hermanos José Fernando y Gonzalo José Gómez; Daniela Natalia Milhein, Andrés González, Carlos Alberto Luna, Domingo Pascual Andrada, María Azucena Márquez; Humberto Derobertis, Mariana Bustos y Cynthia Gaitán.

El juicio oral culminó en diciembre de ese año con la absolución de todos los imputados. A finales de 2013, la Corte Suprema provincial revocó en forma parcial ese fallo y ordenó que una nueva sala fije una pena a 10 de los 13 acusados, ya que confirmó la inocencia de los hermanos Rivero y Medina había fallecido.

Así, la Justicia consideró coautores del delito de retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución de la joven a los hermanos Gómez, que fueron condenados a 22 años de prisión, y a Milhein y González, que recibieron una pena de 18 años. También se condenó como partícipes necesarios a Luna y a Andrada (17 años), a Márquez (15 años), a Derobertis (12 años), y a Bustos y Gaitán (10 años).

La sentencia no quedó firme, por lo que a finales de abril de 2017, la sala II de la Cámara Penal ordenó la detención de los condenados, quienes recién entonces comenzaron a cumplir su pena.

Susana Trimarco Martín Lucesole / LA NACION - Archivo

Meses después, los hermanos Rubén “La Chancha” y Ángel “Mono” Ale, dos hombres de los que Susana siempre sospechó pero que no quedaron implicados en su juicio, fueron detenidos por lavado de activos a partir de denuncias realizadas. Sus penas fueron ratificadas en 2021, pero gozaron de libertad condicional. “La Chancha” murió en junio pasado y Trimarco lamentó que haya muerto fuera de la cárcel.

Trimarco, en honor a su hija, creó la fundación María de los Ángeles, que trabaja en la prevención y asistencia de sobrevivientes de trata de personas y de sus hijas e hijos, y ya ayudó a más de 100 mujeres a salir de situaciones de trata. Además, impulsó la creación de la ley 26.364 y su posterior modificación, la ley 26.842, sobre la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

Gracias a su accionar, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), convirtiéndose en una causa internacional, y la madre de la joven desaparecida obtuvo el reconocimiento mundial en la lucha y prevención contra la trata de personas.