Después de que motochorros asaltaran y asesinaran a una niña de 11 años cuando iba al colegio en Lanús, el intendente del municipio, Néstor Grindetti, suspendió la campaña electoral y se refirió a lo sucedido. A través de las redes sociales, lamentó el hecho de inseguridad y le manifestó su acompañamiento a la familia de Morena Domínguez, la víctima. También difundió el comunicado alusivo que publicó el candidato a sucederlo como jefe comunal, Diego Kravetz.

“Otro lamentable hecho de inseguridad que nos conmociona y nos entristece terriblemente”, escribió el funcionario municipal y agregó: “Mi acompañamiento a la familia de Morena. Está todo el equipo de seguridad del municipio de Lanús trabajando para dar con los responsables”.

Luego remató: “Tenemos que entender que la lucha contra la delincuencia tiene que ser una política de Estado, sin ideologismos ni especulaciones”.

El posteo de Grindetti incluyó el comunicado de prensa emitido por Kravetz minutos antes, donde el candidato a intendente por Juntos y responsable de la seguridad a nivel municipal expresó: “Como padre me duele y me entristece profundamente que una nena de Lanús que tenía toda una vida por delante haya sido otra víctima fatal de la delincuencia en nuestra provincia, otra familia destruida y todo un barrio conmocionado”.

Después, detalló cómo fueron los hechos. Dijo que esta mañana, en el barrio de Villa Giardino, cuando estaba por ingresar a la escuela Almafuerte, Morena fue abordada por dos motochorros que le robaron de manera violenta sus pertenencias. “Cuando los malvivientes le sustraen el teléfono celular le ocasionan un golpe en la cabeza que la deja inconsciente. La ambulancia del SAME la intenta reanimar en el lugar y la traslada en estado crítico al Hospital Evita, donde fallece 20 minutos después de haber ingresado”, explicó.

El crimen fue grabado por una cámara de seguridad, en cuyas imágenes se observa la parte final del ataque de los motochorros y cómo la víctima fue arrastrada un par de metros por la moto en la que viajaban los delincuentes.

Por último, Kravetz informó: “En estos momentos, efectivos policiales y nosotros estamos realizando el seguimiento de las cámaras de seguridad del barrio y alrededores para dar con el paradero de los malvivientes. En este mismo barrio, hace un mes, detuve a un motochorro con mis propias manos que acechaba a los vecinos, y todavía estoy dando declaraciones en la Justicia. A ver muchachos si entendemos por dónde viene la realidad”.

Según pudo saber LA NACION, minutos antes del mediodía el candidato estaba reunido con el padre de Morena. Entonces, también se comunicó que las autoridades tenían indicios de dónde se encuentran los motochorros. A través del sistema de cámaras de seguridad están tratando de reconstruir el derrotero de los asesinos.

A ese respecto, Kravetz dio una entrevista en TN donde manifestó sus sospechas con relación a la identidad de los asesinos de Morena. “Son grupos de motochorros que conocemos, que entran y salen. Es la misma gente con la que tuve inconveniente yo, que metí preso a uno”, sostuvo y añadió: “En Villa Giardino, donde pasó esto, hay tres lugares que son donde paran los motochorros”.

En ese contexto, el funcionario afirmó que la responsable de la seguridad es la provincia de Buenos Aires y que la situación ya fue comunicada a la Gobernación. “Lo denunciamos todos los días”, sentenció e insistió: “Yo los voy a ir a buscar y puedo decir casi con certeza que sé dónde los van a encontrar, no tengo ninguna duda. Es una repitencia de personas. No es que acá estamos peleando contra Al Qaeda: son máximo 15 mocosos que no sabemos ya cómo explicarle a la Justicia que los tiene que dejar detenidos”.

El caso es investigado por la fiscal Silvia Busano, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 de Lanús-Avellaneda.

