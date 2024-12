“Cayó de pie”. Se conocieron los resultados preliminares de la autopsia a la mujer del exfutbolista Fernando Cáceres

Los resultados preliminares de la autopsia al cuerpo de Raquel Candía, la pareja del exfutbolista Fernando “Negro” Cáceres, que murió tras caer de un séptimo piso, revelaron que no presenta “signos de defensa previos a la caída” y que “cayó de pie”.

La Justicia, en la actualidad, trabaja con tres hipótesis: un accidente, un suicidio o un femicidio. Sin embargo, este último estaría casi descartado debido al resultado que arrojó la autopsia, la escena en la que sucedió el hecho y los problemas de motricidad que tiene Cáceres, que fue baleado en la cabeza en el 2009.

En los primeros resultados de la autopsia se detalla que la víctima sufrió “lesiones y fracturas producto de la caída” y que “no tiene lesiones compatibles con agresiones previas a la caída”.

Según pudo saber LA NACION, además no encontraron signos de defensa, ni lesiones anteriores a impactar en el patio de un edificio lindero. Solo detectaron las lesiones traumáticas en la parte inferior del cuerpo a raíz de la caída. Esto incluye cadera, miembros inferiores y también el brazo izquierdo. Esto hace suponer que la mujer de 45 años habría caído de pie.

Además de los resultados sobre el cuerpo de la mujer, se informó que lo encontrado por las autoridades cuando arribaron al domicilio de Ramos Mejía, donde ocurrió la muerte. Según informaron, el exfutbolista estaba acostado en la cama, lo que demostraría que no estuvo involucrado en el hecho, ya que no puede movilizarse sin la ayuda de otra persona, sumado a que estaba lejos del balcón.

Por ahora, Cáceres no fue indagado y se encuentra en libertad, aguardando las diligencias procesales que indique la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios, a cargo de Carlos Arribas.

Sin embargo, mientras avanza la investigación, los familiares de la mujer denuncian que “no se mató”, sino que “la mataron”.

“Mi hermana no se mató, a mi hermana la mataron. Estoy re seguro que ella no se va a matar. Lo que tengo claro es que la mataron”, expresó un familiar en diálogo con los medios. El hermano de la víctima también sostuvo que los vecinos “dijeron que hubo violencia, empujones y griterío antes de que se caiga”.

Fernando Cáceres continúa en libertad Ignacio Sánchez

Muerte y misterio

Raquel Candia, la pareja del exfutbolista Fernando Cáceres, murió este lunes al caer al vacío desde un séptimo piso y el fiscal especializado en homicidios investiga las circunstancias que rodean el fallecimiento de la mujer.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales y judiciales. Candia cayó desde el séptimo piso del edificio situado en Suipacha 360 de Ramos Mejía, en La Matanza, donde vivía con Cáceres desde hacía 11 meses, al patio de una casa vecina. Tras una llamada al número de emergencias 911, personal de la policía bonaerense llegó al lugar, ubicado en Necochea al 600, y encontró el cuerpo de Candia.

La causa, por el momento, se investiga como “averiguación de causales de muerte”. El fiscal Arribas estuvo ayer en la escena donde encontraron el cuerpo de Candia y en el edificio donde vive Cáceres, que se encontraba en el departamento cuando cayó al vacío.

“Hicimos un relevamiento en el departamento y sacamos toda la prueba que consideramos. Este martes a las 7 se realizará la autopsia y después del resultado se resolverá. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis”, dijo anoche el fiscal Arribas en diálogo con el canal TN.

Un hecho de inseguridad le cambió la vida

Retirado del fútbol en 2006, la vida de Cáceres cambió rotundamente después del violento asalto que sufrió tres años más tarde, en el que recibió un disparo en la cabeza. El exfutbolista se salvó de milagro, pero perdió la movilidad de sus piernas y parte de sus funciones psicomotrices: quedó confinado a una silla de ruedas.

El 1 de noviembre de 2009, el exdefensor circulaba a bordo de su automóvil, un BMW negro, y al llegar al cruce de las calles Gaona y Falucho, en Ciudadela, fue interceptado por cuatro delincuentes armados que se movilizaban en dos Fiat Siena robados poco antes. En uno de esos vehículos llevaban secuestrado a un remisero y cuando Cáceres quiso dar marcha atrás para esquivar a los ladrones, uno de ellos disparó a través del parabrisas y le dio en la cabeza.

Su imagen recorrió el mundo y recibió tributos en distintos estadios, en España y en la Argentina, como símbolo de lucha ante la adversidad, pero también como botón de muestra de la diaria inseguridad que sacude desde hace décadas al país. Cáceres siempre aparecía acompañado por su familia.

“Pregunté mucho cómo fue mi llegada al hospital. Leí varias veces la historia clínica y agradezco a Dios estar hablando. Hicieron de mí un experimento impresionante -resalta con ironía-. Tocaron todo. Tocaron hasta lo que no podían tocar y estoy bárbaro. Ver lo que realizaron es una locura. Una locura linda que me salvó”, dijo en una entrevista con LA NACION en 2015.

La rápida intervención del neurocirujano de guardia le salvó la vida al realizarle una descompresión craneal en la que se le retiró una parte de hueso para que el cerebro se expandiera y así disminuir la presión interna, que podía provocarle la muerte. “Rocé la muerte, pero no me quejo. La vida es así. Me tocó a mí y puedo contarlo. Todo esto me cambió el humor. Antes era bastante difícil de carácter. Toda la bronca que pude haber sentido [por lo que me sucedió] se disipó. Al principio, me quejaba. Ahora ya no. ¿Qué sentido tiene?”, agregó en aquella oportunidad.

LA NACION

Temas Violencia familiar