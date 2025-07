Cayó el ladrón de los buenos modales: tenía un frondoso prontuario y se había vuelto viral tras robar con calma un local

Esta vez no fue amable, ni tranquilo. Tampoco logró su cometido de robar y no ser detenido. Finalmente, este lunes un delincuente con un extenso prontuario fue detenido por la Policía de la Ciudad luego de robarle el celular a un adolescente en las inmediaciones del Parque Centenario. El hombre, identificado como Leandro Emmanuel Estigarribia, de 38 años, no solo tenía múltiples antecedentes por robos y hurtos que se remontan hasta 2014, sino que además era buscado por un insólito asalto ocurrido días antes en un local de ropa interior en Villa Crespo, donde sorprendió a la víctima por su actitud inusualmente cortés.

El hecho que derivó en su detención ocurrió cuando este lunes, cuando un chico de 16 años fue abordado por un hombre que lo amenazó y le exigió que entregara su teléfono. El adolescente no opuso resistencia y el agresor se retiró con el dispositivo. Fue el padre del menor quien, mediante el rastreo por GPS, logró ubicar el celular y aportó la información a la fuerza de seguridad porteña. Con esos datos y la descripción física del sospechoso, personal de la División Motorizada de la Comuna 6 logró interceptarlo en la zona y recuperar el teléfono robado.

Cayó el ladrón de los buenos modales

Al identificarlo, los oficiales descubrieron que se trataba de un delincuente con un largo historial delictivo. Estigarribia tiene causas abiertas desde 2014 por tentativa de robo, robo agravado, hurto y amenazas, muchas de ellas cometidas en banda o bajo intimidación. Además, contaba con condenas vigentes por robos en grado de tentativa y procesamientos con prisión preventiva. Pero lo más llamativo fue que, al revisar las imágenes de seguridad de un robo reciente en Villa Crespo, se confirmó que también era el autor de ese episodio.

El asalto, que se volvió viral en las últimas horas ocurrió, ocurrió el jueves de la semana pasada, alrededor de las cinco de la tarde, en un local de Eyelit, situado sobre la avenida Corrientes al 4700. La empleada del comercio fue sorprendida por un hombre que ingresó con el rostro descubierto y una actitud desconcertante.

En lugar de gritar o actuar con violencia, se acercó con una calma que descolocó a la víctima. “¿Todo tranquilo? En una de esas tenemos suerte… ¿Cómo estás? ¿Bien?”, fueron sus primeras palabras. Mientras hablaba, mantenía una mano sobre un bulto bajo la remera, a la altura del abdomen, insinuando que llevaba un arma. Sin decirlo abiertamente, se llevó un dedo a los labios, pidiendo silencio, y lanzó una advertencia que mezclaba amenaza con cortesía: “Con todo respeto vengo a robar, hacé de cuenta que está todo bien y dame toda la plata. No te va a pasar nada”.

La empleada, paralizada por el miedo, entregó la recaudación del día, que ascendía a unos $150.000, su teléfono celular y varias prendas del local especializado en ropa interior masculina. Pero el ladrón no se conformó con eso. Antes de irse, le advirtió: “Mis amigos se quedaron en el coche. No salgas por nada porque va a ser peor. Metete en el fondo”. Luego escapó caminando, con una bolsa roja en la que guardó el botín, dejando a la víctima en estado de shock.

Carlos, el dueño del comercio, relató que fue la propia empleada quien lo llamó para contarle lo sucedido. “Es la primera vez que vivimos algo así”, dijo en diálogo con el canal TN. “Lo que más me impactó fue la calma con la que actuaba. No estaba nervioso… es como si tuviera un posgrado en eso”, expresó con indignación. Tras el robo, bajaron las persianas del local y se dirigieron a la comisaría para hacer la denuncia. La empleada, aún afectada, no quiso volver a trabajar. “La chica está muy nerviosa”, agregó el comerciante, quien también señaló que, si bien suele haber presencia policial en la zona, ese día no había ningún agente en la cuadra. “Estoy viendo si puedo poner cámaras afuera para que, al menos, sirvan de disuasión. La verdad es que en estos casos uno se siente indefenso”, concluyó.

La investigación permitió vincular ambos hechos y confirmar la identidad del autor. Estigarribia, domiciliado en Guernica, en el conurbano bonaerense, quedó detenido por orden de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 y fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.