Cayó una banda que robaba en colectivos

La Policía de la Ciudad detuvo a cinco hombres y cuatro mujeres, todos residentes en el conurbano, acusados de integrar una banda de punguistas que robaban a pasajeros de colectivos y que, en conjunto, acumulan 25 antecedentes por hechos delictivos.

Uno de los detenidos, de 29 años, registraba 12 ingresos a comisarías por robo, robo agravado, hurto e infracción a la ley de Comunicaciones Móviles, según informó el Ministerio de Seguridad porteño.

Personal de la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad que se encontraba cumpliendo tareas de prevención de “trapitos” en la avenida Juan B. Justo, en el barrio de Palermo, fue alertado por la frecuencia del 911 acerca de un robo dentro de un colectivo de la línea 34, que recorre el Metrobús sobre esa arteria.

Con el aporte del número de la unidad en la que se había producido el robo y la colaboración del Centro de Monitoreo Urbano, los oficiales interceptaron el micro en el cruce de Juan B. Justo con la calle Honduras.

Al lugar concurrió también personal de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad.

Los oficiales hicieron bajar a los sospechosos, quienes fueron revisados ante testigos. En el poder de la banda había ocho celulares y los efectivos policiales hallaron otros cuatro ocultos tras la última fila de asientos dentro del colectivo.

Al verificar el IMEI, el número identificatorio de uno de los celulares, figuraba bloqueado por denuncia de robo/hurto/extravío. Además, en medio del procedimiento, uno de los teléfonos recibió la llamada una mujer a quien le habían sustraído el teléfono en otro colectivo.

Ante ello, los policías establecieron que la banda realizaba raid delictivos en colectivos sucesivamente.

Siete de los involucrados son residentes en el partido bonaerense de La Matanza y dos en Lomas de Zamora.

Los imputados, todos mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional.

Se dispuso la detención de los nueve integrantes de la banda por robo y encubrimiento, la incautación de la totalidad de los teléfonos hallados y su remisión a la División de Apoyo Tecnológico de la Policía de la Ciudad.

Los detenidos y el material secuestrado fueron trasladados a la Comisaría Vecinal 14 B.