Chaco: un paciente le arrancó una parte del dedo a una enfermera que intentaba atenderlo

Una escalada de violencia en un hospital de Chaco derivó en un terrible episodio. Una enfermera, que intentaba asistir a un paciente en estado de alteración, perdió uno de los dedos de su mano derecha cuando el paciente la mordió y se lo arrancó. Tras la agresión inició acciones legales.

Ocurrió el pasado miércoles, cerca de las 4.30, cuando el Hospital “Isaac Waisman” de General Pinedo recibió un pedido de ambulancia para asistir a un vecino que se había descompensado. Una enfermera se trasladó en el vehículo hacia el lugar donde se encontraba el hombre, pero lo encontró exaltado y excitado.

Lo trasladó al hospital de todas formas, a donde llegaron cerca de las 5. Al arribar, la médica de guardia se acercó a recibirlo y comenzaron los problemas. El hombre se encontraba bajo el efecto del alcohol y estupefacientes, reportaron los medios locales Diario Chaco y Diario Norte.

“El paciente era violento y agresivo. Por su estado, la guardia se decidió derivarlo a un centro de mayor complejidad”, señaló la directora del hospital, Mónica Wagner, en diálogo con el medio local Noticiero 9.

El personal presente activó el protocolo del área de Salud Mental, para que el hombre recibiera la atención necesaria y no aumentaran los niveles de alteración con los que ingresó. Lo subieron a una ambulancia para trasladarlo a otro nosocomio, pero la violencia escaló.

“Al subir a la ambulancia, cuando le intentaron hacer las vías periféricas, se las arrancó. Como estaba presentando desaturación, la enfermera le intentó colocar el oxígeno. En ese momento él se movió, ella volvió a intentar ponerle la máscara y ahí el paciente la mordió”, expresó Wagner.

En ese momento, la enfermera no sintió un fuerte dolor, sino que pensó que el hombre solo la había mordido. Fue cuando sus compañeras se acercaron a ponerle una gasa que notó que el paciente le había quitado más de un cuarto de su dedo, que incluía la zona de la uña.

La mujer perdió parte de su dedo en el ataque

Por la gravedad de la herida, la enfermera debió ser atendida y sometida a una amputación traumática de la falange distal del dedo.

En paralelo, el agresor fue trasladado con custodia policial a un centro de salud mental de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde quedó internado. La enfermera, en tanto, promovió una acción penal por la agresión que quedó en manos de la Justicia.

El jefe de la Policía de Chaco, Fernando Romero, confirmó al Noticiero 9 que la causa fue caratulada como lesiones gravísimas y que el fiscal dispuso que se identifique al causante, aunque no tomó ninguna medida procesal porque es un paciente psiquiátrico.