Violación en Miramar: qué se sabe de la detención del presunto abusador

La policía bonaerense arrestó a un hombre de 40 años tras abusar de una turista de 16 años en una playa de Miramar. Luego de una intensa búsqueda y un largo trabajo de campo por parte de las autoridades, el sospechoso fue detenido por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

¿Qué se sabe del detenido en Miramar?

Tras la detención, la policía trasladó al sospechoso a la Unidad 44 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), situada en Batán, y este sábado por la mañana lo llevarán a tribunales para la audiencia. Allí le leerán la imputación en su contra y se le tomará declaración indagatoria, un paso clave para el avance de la causa judicial.

La búsqueda e identificación del hombre, ahora detenido, fueron posibles gracias a una imagen mostrada a un testigo. La respuesta afirmativa de este testigo dio un fuerte impulso a la pesquisa. La captura se concretó en las últimas horas, mientras el sospechoso se desplazaba a pocos metros del domicilio de sus padres, lugar donde permanecía oculto de la Justicia.

El fiscal Rodolfo Moure tiene a su cargo la investigación del caso, recibiendo apoyo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Miramar de la policía bonaerense. Los investigadores trabajaron sobre al menos dos sospechosos que coincidían con el perfil del atacante, según la descripción aportada por las víctimas.

Durante la primera atención médica brindada a la menor, horas después del ataque, se relevaron muestras que se enviaron a laboratorios forenses. Fuentes de la investigación anticiparon a LA NACION la recuperación de semen y otras evidencias con valor para un eventual cotejo genético al momento de hallar un sospechoso. Estas pruebas resultaron determinantes para el progreso de la causa.

Cronología del ataque en Miramar

El ataque sexual ocurrió el 29 de enero pasado. La víctima, una joven de 16 años, se encontraba de vacaciones en Miramar.

Las víctimas -la joven y su novio- denunciaron que un sujeto, de unos 30 a 40 años, los sorprendió y portaba un cuchillo tipo navaja. Los obligó a tirarse sobre la arena, una situación que, en un principio, ellas interpretaron como un intento de robo, pero el delincuente ató de piernas al menor de 16 años, utilizando un abrigo de la propia víctima como amarre. A la adolescente la sujetó con su propia fuerza para abusar sexualmente de ella.

En su fuga, el agresor se llevó los teléfonos celulares de ambas víctimas. Los arrojó unos metros más adelante, en otro sector de la misma playa. Estos dispositivos fueron hallados pronto por los agentes que acudieron al lugar. El llamado de emergencia lo realizaron vecinos que escucharon los gritos de auxilio de ambos chicos, quienes lograron pedir ayuda una vez que el atacante huyó de la escena.

