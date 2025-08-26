Chocó Claudia Villafañe frente a la cancha de River: qué dice la Policía

Claudia Villafañe chocó en la mañana de este martes contra otro vehículo en la avenida Udaondo, altura Puente Labruna, a metros de la cancha de River. La exesposa de Diego Maradona sufrió heridas leves en la cabeza, por lo que se trasladó por sus propios medios a un centro de salud para controlarse. Investigan si cometió una infracción de tránsito.

“Estoy bien”, dijo la víctima en América TV en un mensaje enviado a Marina Calabró. “Fue un choque nada más”, agregó.

De acuerdo al informe policial al que accedió LA NACION, el incidente vial tuvo lugar a las 10.15 de hoy. Al arribar al lugar los efectivos policiales confirmaron que una camioneta conducida por Villafañe que, aparentemente, habría hecho una maniobra irregular en U (algo que se constatará en las cámaras de seguridad de la zona) y entonces colisionó de manera leve un auto particular.

“Respecto a la parte damnificada la misma se encuentra ilesa. En relación con la imputada, [Villafañe] presentó una lesión leve cortante en la altura de la cabeza, sin revestir gravedad, por lo que concurrió por sus propios medios a un centro de salud cercano”, agregaron las fuentes consultadas.

Pese a que en primera instancia se acercaron al lugar del accidente médicos del SAME, Villafañe se negó al traslado y se retiró con un familiar que se acercó para asistirla.

Otros accidentes en la mañana de este martes

Más temprano, cuando todavía era de noche en la ciudad, en la avenida Juan B. Alberdi al 6900, entre Andalgalá y Artigas, un auto chocó contra una moto. En tanto, en el cruce de la avenida Pueyrredón con Sarmiento, barrio de Once, colisionaron otros dos rodados. El motociclista, de 35 años, fue derivado al Hospital Ramos Mejía con politraumatismos.

En la avenida Castañares y la autopista Cámpora un vehículo quedó envuelto en llamas. En tanto el conductor resultó ileso y no requirió traslado. Asimismo en la avenida Rivadavia y Lafuente, barrio de Flores, colisionaron un colectivo de la línea 76 con un auto.

En Cóndor al 2100, entre Bonorino y Camila Ogorman, en Nueva Pompeya, dos camionetas chocaron y uno de los conductores debió ser trasladado al Hospital Piñero.