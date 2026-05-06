El impactante documental de Netflix sobre la mujer que estuvo a punto de dar el sí para atrapar a un culpable

Entre el amplio contenido que Netflix ofrece, hay un género por el que la gran mayoría de los suscriptores esperan el fin de semana para sumergirse: el suspenso. El gigante del streaming no deja de sorprender con los títulos basados en hechos reales y, más aún, si estos esconden cuestiones que para muchos podrían ocurrir solo en una trama cinematográfica.

La serie está narrada a través de la voz de Muirhead, la mujer del asesino. Netflix

En esta oportunidad, la plataforma presenta ¿Debería casarme con un asesino?, una miniserie documental británica que narra la perturbadora historia real de Caroline Muirhead, una patóloga forense que se vio envuelta en un dilema ético y personal sin precedentes.

Todo comenzó cuando su prometido, un granjero escocés llamado Alexander “Sandy” McKellar, decidió confesarle un secreto aterrador que había guardado durante años: en 2017, él y su hermano gemelo Robert habían atropellado mortalmente al ciclista Tony Parsons en la ruta A82, en Escocia, y, para evitar la cárcel, habían ocultado el cuerpo enterrándolo en un basural remoto de la finca Auch.

A partir de esa revelación, la vida de Caroline se transformó en una operación de espionaje emocional. A pesar del vínculo afectivo que la unía a su futuro marido, su sentido del deber y sus conocimientos profesionales como patóloga la impulsaron a colaborar en secreto con la policía. El documental explora en tres episodios la angustia de una mujer que tuvo que fingir normalidad en su relación mientras guiaba a los investigadores hacia el lugar exacto del entierro al utilizar tácticas ingeniosas para marcar el terreno sin levantar sospechas.

Alexander McKellar le confesó a Muirhead, al comienzo de la relación, que había matado al ciclista. Netflix

Finalmente, el relato profundiza en las consecuencias de esta decisión, al demostrar cómo la recuperación de los restos de Parsons en 2021 trajo paz a una familia destrozada, pero dejó a Caroline en una situación de extrema vulnerabilidad. La serie no solo detalla el proceso criminal y la condena de los gemelos McKellar, sino que examina el altísimo precio psicológico de traicionar al hombre con el que planeaba casarse para hacer justicia por un desconocido.

Tras el desgarrador proceso judicial, Caroline Muirhead logró reconstruir su vida lejos del foco mediático. Después de superar un profundo trauma emocional y dejar atrás sus adicciones, hoy se enfoca en sanar sus vínculos personales mientras su testimonio se convierte en el núcleo de un documental que invita a reflexionar sobre los límites entre el amor, la ética y la responsabilidad ciudadana.

Muirhead marcó con una lata de Red Bull el lugar donde la víctima había sido enterrada. Netflix

Para profundizar en las distintas aristas del caso, la producción cuenta con los testimonios de la propia Dra. Caroline Muirhead y de sus padres, Stephen y Margaret Muirhead, además de su amigo cercano James O’Kelly. Desde la perspectiva técnica y legal, el documental aporta las voces de David Green (exjefe de homicidios de la Fiscalía de Escocia), la científica forense Lorna Dawson, el exoficial de policía Greg Bryce y el abogado defensor de Sandy McKellar, Brian McConnachie. El relato se completa con la participación de Charles Blackbourne, quien aporta su visión como testigo presencial de los hechos.

“Una mujer que se convirtió en testigo clave revela cómo siguió comprometida con un hombre acusado de asesinato mientras reunía pruebas en su contra”, dice la sinopsis oficial que invita a darle play.

Algunas de las críticas que recibió en el sitio web FilmAffinity (Foto: Captura)

“Un relato de su valentía y de la impactante estupidez y negligencia con la que fue recompensada. Caroline, eres increíble”; “Es tan convincente escuchar a Caroline Muirhead mientras rememora esta desgarradora historia que nos enganchamos de cada una de sus palabras” y “No solo está bien hecha y bien contada, sino que la Dra. Caroline Muirhead es sencillamente fantástica por su honestidad y franqueza. No pude dejar de verla”, son algunos de los comentarios que recibió de especialistas en FilmAffinity.