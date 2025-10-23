Video: cómo es el sumidero donde habrían caído los jubilados que desaparecieron en Chubut

Se trata de agujeros de gran tamaño en el interior de los cerros; se producen por el agua de la lluvia que ingresa por pequeños espacios; “Pueden derrumbarse y caer personas”, subrayó un experto en el terreno
Martín Pérez, oriundo de Chubut e instructor de manejo, dio detalles del tipo de terreno donde desaparecieron los jubilados hace 12 días. Indicó, en diálogo con LN+, que la zona está repleta de sumideros: “Son huellas hídricas, tienen de hace miles de años y se producen por las lluvias”, explicó.
En ese marco, el especialista y conocedor del lugar señaló que el agua que producen las lluvias ingresan por un terreno muy pequeño. “Si hacemos la radiografía de un cerro, podemos ver que el agujerito se va comiendo todo el interior”, precisó.
Consultado acerca del tamaño de los sumideros, Pérez afirmó que pueden ser “chicos o grandes”, al tiempo que remarcó: “Pueden derrumbarse y caer personas”.
