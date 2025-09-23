Cinematográfica persecución en la autopista del Oeste: un detenido

“Dale, dale”, “nos quiere chocar”, avisaban por radio a sus compañeros los policías que, a toda velocidad, perseguían a un ladrón que después de un robo en una casa de Morón escapaba por la autopista del Oeste. Finalmente, el delincuente fue detenido en Moreno, después de chocar contra el guardarraíl.

De Morón a Moreno: cinematográfica persecución en la autopista del Oeste

Así lo informaron fuentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El sospechoso detenido, solo identificado como H. R. M., de 28 años, tenía domicilio en la localidad de Ramos Mejía, en el oeste del conurbano bonaerense.

La persecución comenzó después de una llamada al número de emergencias 911 que daba aviso de una alarma activada en una casa de Morón.

Cuando personal de la comisaría 6a. de Morón de la policía bonaerense llegó a la escena del robo, un automóvil Crevrolet Cruze blanco sin patente se escapó a toda velocidad.

“Entonces, se inició una persecución que continuó por la autopista del Oeste, en sentido provincia, y finalizó a la altura del kilómetro 42, en jurisdicción de Moreno, cuando el vehículo chocó contra el guardarraíl”, informaron las fuentes consultadas.

El detenido quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3 de Morón.

Al revisar la casa de la víctima, una mujer de 76 años, los uniformados detectaron que una ventana de la propiedad había sido violentada y hallaron una mochila con herramienta.

“La investigación continúa para intentar identificar a otros delincuentes que participaron del hecho delictivo”, sostuvieron fuentes policiales.