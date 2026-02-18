Cómo fue el asesinato de Kim Gómez, la niña que fue arrastrada 15 cuadras tras el robo de un auto

El próximo 25 de febrero se cumple el primer aniversario de la muerte de Kim Gómez, la niña de siete años que fue arrastrada 15 cuadras tras el robo de un auto en la ciudad de La Plata. El hecho generó conmoción y repudio en todo el país. En un informe de LN+, se reconstruyó el crimen y se anticipó cuándo será el inicio del juicio.

LN+: comienza el juicio por el crimen de Kim Gomez

Según consta en el expediente judicial, todo comenzó pasadas las 20hs en el cruce de la avenida 72 y la calle 25, en Altos de San Lorenzo, en La Plata, cuando Florencia, la madre de Kim, se detuvo ante la luz roja de un semáforo cuando iba al volante de su Fiat Palio rojo.

Allí, los delincuentes obligaron a la mujer a bajar del auto y la amenazaron con un arma de fuego. Su hija viajaba en el asiento trasero con el cinturón de seguridad puesto.

La fuga de los delincuentes comenzó en calles de asfalto y terminó en una zona de tierra, donde las veredas terminan en zanjas.

Dentro de la causa, uno de los testigos clave manifestó que vio a uno de los delincuentes intentando sacar por la ventanilla trasera a la niña, pero quedó enganchada con el cinturón de seguridad y parte de su cuerpo quedó colgado. Su cabeza golpeó contra el asfalto y Kim fue arrastrada durante casi dos kilómetros.

Por el homicidio fueron capturados dos ladrones adolescentes. Uno tiene 17 años y ya había estado implicado a principios de mes por el robo de un auto. El otro tiene 14 y su padre está preso acusado de robo con armas de fuego.

Los padres de la menor siguen reclamando justicia

Cuándo será el juicio

El debate, a cargo del Tribunal del Fuero Penal Juvenil N°1 de La Plata, comenzará este miércoles. En el juicio, la acusación pública estará representada por la fiscal Mercedes Catani.

Los dos acusados del crimen de Kim

El acusado que al momento del crimen tenía 17 años llegará al debate privado de su libertad. Así lo dispuso la jueza María José Lezcano al hacer lugar a lo solicitado por la fiscal del fuero penal juvenil Carmen Ibarra, que instruyó la causa, en la audiencia donde se hizo el requerimiento de elevación a juicio. La representante del Ministerio Público pidió la prórroga de la prisión preventiva.

El otro acusado, que en el momento del homicidio tenía apenas 14 años, continúa “privado de libertad con medida de seguridad”, según explicaron fuentes judiciales.

Como el imputado era menor de edad en el momento del homicidio, en el juicio no se le va a imponer una pena. En el debate se decidirá solo si es inocente o culpable del hecho que se le atribuye. Una vez que la sentencia quede firme, se realizará un juicio de cesura, en el que se determinará la pena que se le aplicará, que no podrá ser la máxima de la escala penal del delito por el que se lo encuentre responsable. Está acusado de homicidio en ocasión de robo.