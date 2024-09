Cómo fue el dramático choque en Córdoba que dejó 13 heridos, según los testigos: “Se llevó todo puesto”

Escuchar

Este jueves pasado el mediodía, un automovilista perdió el control de su auto mientras conducía por el centro de la ciudad de Córdoba y provocó un dramático choque que dejó, al menos, 13 heridos, uno de ellos de gravedad. Algunos testigos relataron a la prensa local cómo fue el siniestro vial que comenzó en la esquina de Chacabuco y San Jerónimo y se extendió por más de tres cuadras.

En diálogo con El Doce TV, un joven explicó que se salvó de ser atropellado por detenerse a “cambiar de canción”: “Me salvé de pedo, tuve solamente una contusión en la pierna, la verdad que fue un milagro. El servicio de emergencias, a los cinco minutos ya estaba ahí”. Desde la puerta del Hospital de Urgencias, donde le dieron el alta médica, el joven agregó: “En la esquina de San Jerónimo y Chacabuco me frené para cambiar la canción porque si no me mataba. Venía rapidísimo, se llevó puesto motos, autos, no frenaba. Los pilares de hormigón me salvaron”.

Una kiosquera habló con el mismo medio y dijo que el auto, que venía desde Boulevard Illia, cuando pasó Chacabuco, se subió a la vereda y “se llevó todo puesto”. Además, afirmó que el semáforo estaba en rojo en el momento en que pasó el auto. “Fue un segundo que pasó con toda, chocó a todas las personas y terminó ahí. Pasó por acá por la vereda, sin frenos, sin nada. Levantó todo un polvillo que creíamos que venía hacia nosotras”, cerró.

Alejandro, otro de los damnificados, contó cómo vivió el hecho: “Me bajé de la moto instantes antes del incidente. Yo trabajo en un edificio como administrador. Y cuando caminaba hacia la entrada del inmueble, sentí un ruido enorme. Cuando me di vuelta, mi moto ya no estaba. El auto blanco había arrasado con mi vehículo”.

Un peatón, que vio el siniestro desde afuera, contó: “El Toyota perdió el control y chocó a un Gol desde atrás, que luego se quedó en el cantero de Chacabuco”. En tanto, explicó que, cuando estaba cruzando la calle, sintió una frenada de unos 20 metros y un golpe. “El chofer -del Gol- nos dijo que sintió que algo lo levantó de atrás y por eso se corrió al cantero”, añadió.

Según consignó a La Voz, Carla, una empleada de comercio, ella estaba trabajando cuando “un auto venía por la Chacabuco, se desvió en la vereda y chocó una mujer con un cochecito, el cartel de la calle, y varios se salvaron porque terminaron con heridas leves”. Luego, contó que a una moto “también se la llevó puesta” y precisó: “A los 3 minutos llegó la Policía y a los cinco las ambulancias”. Por último, indicó que un ciclista fue arrastrado por el auto, pero que, afortunadamente, resultó ileso. “A un taxista también lo chocó”, sumó.

Así se ve el sitio del siniestro múltiple en este momento 🎦https://t.co/mHG9WGaDnN https://t.co/hzH2t2AZc6 pic.twitter.com/8rbYLx4I4Z — Cadena 3 Argentina (@Cadena3Com) September 12, 2024

El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, expresó que se reportaron seis autos chocados, dos motos y 13 heridos, uno de gravedad, debido al siniestro.

La mujer que está en grave estado de salud, de 30 años, fue derivada al Hospital de Urgencias, donde le tuvieron que amputar “traumáticamente” la pierna derecha, según Roxana Pedernera, jefa del 107 a Canal 10. Además, tiene traumatismo cerrado de abdomen y traumatismo de cráneo con fractura expuesta. De acuerdo a lo que detalló Córdoba 24, funcionarios de la municipalidad cordobesa señalaron que la joven estaba en la puerta de una farmacia cuando fue embestida.

La causa quedó a cargo del fiscal José Bringas. La secretaria del funcionario judicial, Silvana Scarpino, aseguró que ya tienen identificado al conductor del vehículo Toyota Corolla SEG Hybrid de color blanco y subrayó: “Sabemos quién es y está con custodia en el Hospital Privado”.

LA NACION

Temas Córdoba