Como Rápido y Furioso: picadas filmadas para Instagram y 11 vehículos secuestrados en la General Paz

“Lindo jueves”. Era el texto que acompañaba un video publicado en Instagram. En la filmación se podía observar una serie de autos deportivos que circulaban a toda velocidad por la avenida General Paz sentido hacia Riachuelo. Las imágenes formaban parte del registro de carreras ilegales de autos, conocidas popularmente como picadas que se daban sobre la arteria que separa la ciudad de la provincia de Buenos Aires.

La Policía de la Ciudad secuestró 11 autos en un operativo anti picadas en la General Paz

El jueves pasado, en un procedimiento hecho por personal de la Policía de la Ciudad, se secuestraron 11 vehículos que participaban de las picadas.

“El procedimiento se hizo luego de reiteradas denuncias por picadas de autos y motos en ese sector. Tras varios días de tareas investigativas, se estableció que estas maniobras se realizaban principalmente los jueves, con punto de encuentro en el estacionamiento de una estación de servicio situada frente a Tecnópolis, a la altura del barrio porteño de Saavedra, desde donde los vehículos partían a gran velocidad por la traza. Las imágenes eran luego publicadas en redes sociales y de esta forma se promocionaban las carreras ilegales”, informó el Ministerio de Seguridad porteño en un comunicado de prensa.

Según se explicó, personal de la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad organizó un operativo cerrojo que permitió controlar los accesos y salidas del predio, con la colaboración del Cuerpo de Agentes de Tránsito y Seguridad y peritos de la División Sustracción de Automotores y Autopartes.

El dron utilizado para filmar las picadas

“Como resultado, se inspeccionaron 63 vehículos, se labraron 11 actas de infracción y se procedió al secuestro de nueve autos y dos motos por diversas irregularidades y por haber sido identificados en registros fílmicos previos participando en carreras de velocidad. Además, se identificó a 95 personas, sin registrarse impedimentos legales, aunque con antecedentes de infracciones por exceso de velocidad. Durante el procedimiento también fue identificado un hombre que operaba un dron sobre la avenida para filmar las maniobras ”, se explicó en el citado comunicado de prensa.

En la causa intervino la Unidad Fiscal Especializada en Delitos, Contravenciones y Faltas Especiales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.