ROSARIO.-Cuatro acusados, entre los que se encuentra el jefe narco Julio Rodríguez Granthon, preso actualmente en el penal federal de Marcos Paz, fueron condenados a prisión perpetua por considerarlos coautores del crimen del exconcejal Eduardo Trasante, quien fue ejecutado dentro de su casa en Rosario el 14 de julio de 2020 por dos sicarios, que no estaban entre los imputados en este juicio.

El debate oral que terminó con las penas máximas para los cuatro acusados tuvo una particularidad: no se identificó el móvil del crimen, que generó una fuerte conmoción política por tratarse de una víctima, que antes de morir había renunciado a su banca en el Concejo Municipal, un cargo al que había llegado por el partido Ciudad Futura. Ese sector político, junto con otras organizaciones sociales, pidió justicia a lo largo de los últimos años bajo el lema: “Quién mató a Trasante”.

El veredicto se conoció después del mediodía y al enterarse de las fuertes condenas contra los acusados, los familiares de Trasante, entre los que se encontraba su esposa Carolina Leones, se abrazaron con las letradas que ejercieron la querella durante el juicio, que pertenecen a Ciudad Futura.

Eduardo Trasante había sufrido los asesinatos de dos de sus hijos a manos de organizaciones criminales Marcelo Manera - LA NACION

Leones señaló tras el conocerse la sentencia que “aún falta saber quién mató a Trasante, pero se va armando el rompecabezas”. La mujer consideró que “se comprobó que el asesinato de Eduardo fue un mensaje mafioso, un mensaje de poder contra un referente de la lucha contra el narcotráfico”.

“Todo lo que dijimos junto con la querella se comprobó, se confirmó, quienes mandaron a matar a Eduardo estaban muy organizados. Esto no fue al azar, no fue un ajuste de cuentas”, agregó la viuda.

“Lo que más lamentamos, además de la ausencia de Eduardo, es no poder volver a caminar las calles de Rosario, de mi ciudad. No poder caminar pidiendo justicia por nuestras víctimas. A Eduardo lo mataron delante de cuatro criaturas, no se puede volver a una vida normal después de eso”, apuntó Leones, quien desde el crimen de su marido está dentro del régimen de protección de testigos.

Además de Rodríguez Granthon fueron sentenciados a prisión perpetua Alejo Leiva, Facundo López y Brian Álvarez, quienes respondían al narco peruano y no solo se encargaron de robar el auto que usaron los sicarios, sino también de realizar tareas de inteligencia a la víctima.

Leiva fue condenado por investigar los movimientos de Trasante y de su entorno antes del crimen. Fue quien sacó fotos del frente de la casa del exconcejal y preparó carteles que decían “Por violador” y “Nunca más vas a violar a una mujer” que no fueron dejados en la escena del ataque. Una hipótesis de los fiscales es que esos mensajes pretendían vincular el móvil del asesinato a un supuesto abuso sexual que no se detectó en la causa.

Eduardo Trasante fue asesinado por dos sicarios dentro de su casa, en Rosario Marcelo Manera - LA NACION

No es la primera condena que tiene sobre sus espaldas el narco de origen peruano, considerado uno de los proveedores de cocaína de las principales bandas criminales de Rosario. En diciembre Granthon fue condenado a 21 años en la causa llamada “cuevas blancas”, en la que se detectó cómo el dinero que recaudaban sus soldaditos en los búnkeres de venta de droga en el barrio Villa Banana terminaban en una cueva financiera, donde el extitular de Terminal Puerto Rosario Gustavo Shanahan los cambiaba por dólares.

En el juicio los fiscales Matías Edery y Gastón Ávila probaron que Álvarez compró un Peugeot 308 blanco que quienes lo robaron junto a otro joven, y luego se utilizó para el crimen.

Trasante, pastor evangélico, tomó trascendencia, luego de encabezar los pedidos de justicia tras el triple crimen de Villa Moreno, donde el 1º de enero de 2012 un grupo de narcos acribillaron a tres chicos, entre los que se encontraba Jeremías, su hijo.

Ese joven fue acribillado junto a Claudio Suárez, y Adrián Rodríguez, por un grupo narco que había desembarcado en el barrio para vengar un ataque de una banda contraria. Los tres muchachos que fueron alcanzados por las balas eran ajenos a esos enfrentamientos territoriales.

Dos años después, el 3 de febrero de 2014, murió Jairo Natanel, otro hijo del ex concejal. Fue asesinado de un balazo en pleno centro de Rosario, cuando iba en una moto conducida por un amigo. Los dos salían del boliche Chiringo y habían discutido con otro grupo de chicos. Cuando todo terminó, Jairo se subió a su moto para volver a su casa. A tres cuadras, le dispararon desde una camioneta.

Tres años después fue electo concejal de Rosario al encabezar la lista de Ciudad Futura, una coalición de izquierda que con el apoyo de una víctima de la violencia logró entrar en la agenda de la seguridad que azota Rosario.

La organización del jefe narco Julio Rodríguez Granthon había sido desbaratada por la Policía Federal Argentina Leo vaca - Télam

En el debate político en el final de la campaña electoral, que se transmitió por los canales locales, Trasante sorprendió al mostrar la foto de una ametralladora, que era la misma que había provocado la muerte de su hijo Jeremías.

Un año después, tras varias versiones que circularon, presentó su renuncia al Concejo Municipal de Rosario, por exigencia de los dirigentes de Ciudad Futura. Nunca quedaron claros los motivos de su alejamiento de la política. La propia fuerza política por la que llegó a ese cargo anunció la dimisión y comunicó que sería “para participar voluntariamente del protocolo preventivo de violencias de género” que funcionaba en ese espacio. La renuncia fue “ante una denuncia de un hecho de acoso agravado”, se informó en ese momento desde Ciudad Futura.

Desde ese momento Trasante desapareció de la vida pública. Según sus allegados, siguió con su actividad pastoral “con los sectores postergados”.

La tarde del 14 de julio de 2020 dos personas llegaron a bordo de un Peugeot 308 blanco, tocaron el timbre de la casa de pasillo en la que vivía Trasante con su pareja en San Nicolás al 3600. La esposa atendió la puerta y los hombres ingresaron, luego de amenazarla con una pistola.

Cuando entraron a la casa Trasante bajaba del primer piso y fue atacado a tiros, uno de los proyectiles le pegó en la cabeza y lo mató frente a su hija y su pareja.

