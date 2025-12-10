Condenaron a ocho años y seis meses de prisión al policía retirado que mató a un vecino

Tras ser encontrado culpable por un jurado popular, en un veredicto emitido el mes pasado, el policía retirado Rafael Horacio Moreno recibió una pena de ocho años y seis meses de prisión por la muerte de su vecino Sergio David Díaz, ocurrida en la madrugada del 25 de diciembre de 2024 tras una violenta discusión por el volumen de la música durante los festejos.

Los doce ciudadanos que integraron el jurado habían coincidido en declarar a Moreno responsable de homicidio culposo y tenencia ilegal de arma de guerra. El arma utilizada fue un revólver Taurus calibre .38.

“La portación era claramente atenuada y la pena debía ser menor”, sostuvo el abogado Francisco Oneto, al tiempo que cuestionó a la jueza Lucía Pacheco, del Tribunal Federal N°2 de La Matanza, por “no dar instrucciones del delito menor incluido, a pesar de lo que exige el precedente de Álvarez de Lechea”, algo que “desnaturalizó el veredicto del jurado”, según explicó en las redes sociales al anticipar que apelará la pena impuesta a su defendido.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 25 de diciembre de 2024 sobre la calle Acevedo al 4100, localidad de Lomas del Mirador, partido de La Matanza.

Según la reconstrucción judicial, Moreno salió de su casa armado para increpar a su vecino, quien celebraba la Navidad con la música a alto volumen.

Tras una breve discusión, el imputado le disparó en el abdomen a Díaz, de 40 años, que cayó abatido en el suelo. Los vecinos que presenciaron la escena llamaron al 911, y poco después arribaron efectivos de la Policía Bonaerense.

La grabación del ataque, que luego se viralizó en redes sociales, resultó clave para los investigadores. En el video se observa a Moreno, visiblemente alterado, enfrentando a su vecino mientras se escuchan gritos. En un momento, el exagente dice: “Vamos a terminar mal”, y segundos después saca el revólver Taurus calibre .38 y dispara.

Díaz fue trasladado de urgencia al hospital local, donde murió pocas horas después debido a la gravedad de la herida. Moreno, que no intentó escapar, fue detenido en el lugar y el arma homicida fue incautada junto a varias municiones.