Condenas a perpetua: los padres de Lucas González consideraron la sentencia como “un alivio al corazón”

Héctor González, el padre de Lucas, aseguró que el fallo que condenó a prisión perpetua a tres policías porteños por el asesinato del adolescente, fue “un alivio al corazón” y consideró que con esta decisión judicial su hijo “va a poder descansar en paz”.

“Me saqué una mochila”, dijo a Télam el padre de Lucas González apenas concluyó la lectura del veredicto aún dentro de la sala de audiencias de los Tribunales de Comodoro Py, donde agregó que, junto a su esposa Cintia López, aceptaron la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal 25: “Lo tomamos bien”. Respecto a los imputados, el padre de Lucas dijo que no les dirigió la mirada, pero que con el fallo sintió “alivio en el corazón.

“No los miré, no quería, no necesitaba mirarlos porque ya con lo que escuché, me alivió el corazón. A Lucas le pido que descanse en paz, y le digo que papá hizo todo, la peleó con todos, con toda esta gente”, aseguró.

Lucas González fue asesinado el 17 de noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas, cuando una brigada policial integrada por los ahora condenados inspector Gabriel Alejandro Isassi, oficial mayor Juan José López, y oficial Fabián Andrés Nieva, interceptaron y dispararon contra el vehículo en el que la víctima mortal estaba con tres amigos, con quienes empezaba el camino de regreso a sus casas en Florencio Varela luego de entrenarse en Barracas Central, donde jugaba en las divisiones juveniles.

Los policías condenados a prisión perpetua, en el momento de ser retirados esposados de la sala de audiencia Fabián Marelli

“Estoy más que agradecido a la vida por todo lo que me regaló mi hijo y toda la gente que nos apoyó durante todo este tiempo. Yo quería que él (por Lucas) se eleve y que descanse en paz. Voy a cumplir mi promesa de ir a ponerle la chapita de Barracas y de Defensa (a Lucas)”, afirmó.

Poco antes de conocerse la sentencia, Cintia López, la madre de Lucas, había expresado que no perdonaría a los efectivos de la Policía de la Ciudad que mataron a su hijo, y que espera que los asesinos “no salgan nunca de la cárcel”, así como su hijo “no va a salir más del cementerio”.

“Yo a mi hijo no lo voy a sacar nunca del cementerio, quiero que ellos no salgan nunca de la cárcel”, explicó.

El padre de Lucas comentó que está convencido que en este caso hubo un componente de “odio racial” y “discriminación”.

“Estigmatizaron, lo discriminaron, los vieron dos veces porque eran morochos. Salen de una villa, de la 21-24 de un barrio carenciado como es el de Barracas, salieron de entrenar. Lo vieron, lo eligieron, lo esperaron, me lo acribillaron, me lo torturaron y me lo quemaron con cigarrillo”, dijo González.

A su vez, anunció que le pedirá una audiencia con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para que cambie el día de la Policía de la Ciudad.

“Ese día, 17 de noviembre, se cumplía el aniversario de la Policía de la Ciudad y ese día fue la peor noticia y la tragedia más grande que nos tocó vivir en nuestra vida y estamos padeciendo. Le voy a pedir con todo respeto que el 17 de noviembre no sea más el día de la Policía de la Ciudad, que elija otro día porque ese día nos arruinó la vida a nosotros, que cambien esa fecha porque la Policía de la Ciudad se merece ser conmemorada, pero los buenos policías”, explicó.

