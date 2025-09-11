Conmoción en La Paz: la comunidad educativa vive horas de angustia tras los disparos en una escuela

Toda la comunidad educativa quedó en shock por la irrupción de una estudiante armada en la escuela Marcelino Blanco. Fabiana Montón es preceptora en esa institución de nivel secundario situada en la localidad de La Paz, donde ayer se vivieron momentos de pánico cuando una alumna de 14 años llevó una pistola e hizo varios disparos. Ella estuvo frente a esa adolescente. “Tuve miedo, no bajaba el arma”, dijo la testigo al ser entrevistada por Canal 7 de Mendoza y contó detalles de la tensión que se vivió en el colegio.

La preceptora se enteró de que una adolescente estaba armada porque se lo comentaron tres alumnas. En ese momento, decidió intervenir. Todavía no se había desatado el caos. “Voy hasta el curso y la llamo a la niña. Y le digo: ‘¿Vos traés un arma?’. Y no me hacía muecas de que sí ni de que no. Le dije: ‘Mirá si tenés un arma vamos a la dirección, vamos a hablar con la directora y me la das’“, recordó Montón.

Mendoza: el relato de una preceptora de la alumna que llevó un arma

“Cuando se abre la campera y la saca del pantalón, y me hacía con el arma así -graficó la preceptora ante la cámara-, como medio como apuntando. Le digo: ‘No, ¿por qué? Dámela. ¿Cómo traés un arma a la escuela? Dámela’, le dije de buenas maneras. Cuando vi que era un arma de verdad, cuando dispara el primer tiro a los pies, tuve miedo porque después no bajaba el arma: me apuntaba”.

Para la preceptora fue una sorpresa el comportamiento de la menor. “Es una niña más bien tímida. Nunca se quejó de sufrir bullying”, dijo.

Estudiantes que vivieron esos momentos de incertidumbre y temor coincidieron en afirmar que nada había alertado sobre la reacción de su compañera. “Era callada, tímida y dicen que es buena persona”, contó uno de los alumnos en diálogo con medios locales.

“ Me contaron que cargó el arma durante el recreo, entró al aula y amenazó a sus compañeros”, agregó en su relato.

Otro chico que asiste a esa escuela contó el pánico que se vivió en las aulas. “Puse dos mesas y sillas para resguardarme. Escuché cinco disparos”, contó ese estudiante.

Conmocion en Mendoza: una nena de 14 anos armada en un colegio

Por su parte, el intendente de La Paz, Fernando Ubieta, detalló que los padres de la adolescente “se encuentran destrozados y no comprenden lo que pasó”. También confirmó que la joven tiene dos hermanos que asisten a la misma escuela.

“El padre es policía. Gente común y normal. [La chica tiene] una personalidad más retraída, vergonzosa, que no sale mucho. No era conflictiva. Nos tomó por sorpresa”, aseguró en diálogo con LN+.

Ubieta es familiar de la joven: el abuelo de la menor es primo hermano de su padre. “Es un pueblo muy pequeño, estamos estupefactos, nunca sucedió una cosa así. Se dicen un montón de cosas... Pero la realidad es que la chica estaba de forma normal y sacó un arma, y bueno, sucedió lo que sucedió”, dijo el intendente.

“La menor entregó el arma y está siendo trasladada al nosocomio Santa Rosa, donde hay un grupo especializado de psiquiatras y psicólogos. Una tristeza enorme por lo que ha pasado, una preocupación grande. Es un hecho aislado, pero se tiene que trabajar”, dijo.