Pánico en Mendoza: el relato de una preceptora a la que la alumna le disparó

Fabiana Montón es preceptora en la Escuela Marcelino Blanco del departamento La Paz, en Mendoza, donde hoy se vivieron momentos de pánico cuando una alumna de 14 años llevó una pistola e hizo varios disparos. “Tuve miedo, no bajaba el arma”, dijo la testigo.

Montón fue entrevistada por Canal 7 de Mendoza y contó detalles de la tensión que se vivió en el establecimiento educativo.

Mendoza: el relato de una preceptora de la alumna que llevó un arma

La preceptora se enteró de que una adolescente estaba armada porque se lo comentaron tres alumnas.

“Voy hasta el curso y la llamo a la niña. Y le digo: ‘¿Vos traés un arma?’. Y no me hacía muecas de que sí ni de que no. Le dije: ‘Mirá si tenés un arma vamos a la dirección, vamos a hablar con la directora y me la das’“, recordó Montón.

Cuando se dirigían hacia la dirección, la adolescente le dijo a Montón que le había dado el arma a una alumna de segundo año. Entonces, la integrante del cuerpo docente le preguntó quién era para hablar con ella. Pero la respuesta que recibió no se la esperaba.

“Y cuando se abre así la campera y la saca del pantalón, y me hacía con el arma así, como medio como apuntando. Le digo: ‘No, ¿por qué? Dámela. ¿Cómo traés un arma a la escuela? Dámela’, le dije de buenas maneras. Cuando vi que era un arma de verdad, cuando dispara el primer tiro a los pies, tuve miedo porque después no bajaba el arma: me apuntaba, me hacía, no como para dispararme, pero levantaba el arma. Entonces llegué con ella hasta la puerta de dirección, ahí en la galería donde están los directivos, y ahí yo medio que me reí y le empecé a decir que llamaran a la policía y le dije a la directora. Es una niña más bien tímida", sostuvo Montón.

La alumna estuvo atrincherada más de cinco horas hasta que entregó el arma a los negociadores del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) que habían llegado a la escuela en helicóptero.

Una vez controlada la situación, la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, confirmó que el arma, una pistola calibre 9 milímetros es del padre de la alumna, un comisario que presta servicio en la Policía de San Luis.

"Autoridades judiciales están trabajando en el caso. No sabemos si ha sido víctima de un delito. No podemos decir nada de eso. No sería oportuno. Hay que proteger el interés superior de niños y adolescentes. Eso es superior a todo”, sostuvo la ministra en una conferencia de prensa.

La investigación del caso quedó a cargo de la fiscal Penal de Menores Griselda Digier, quien en las próximas horas citará a declarar a los testigos que presenciaron el accionar de la estudiante.